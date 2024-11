Concert de colinde ,,Am pornit cu vestea bunǎ” la Casa Armatei din Sibiu

Colindele bat la porțile sufletului venind ca o șoaptă de dor, o chemare blândă de a deschide inima spre bucurie și lumină. Am pornit cu vestea bunǎ și venim miercuri, 4 decembrie 2024, ora 18:00, la Casa Armatei Sibiu (Bulevardul Victoriei, nr. 5), pentru a vǎ vesti taina Nașterii Domnului!

Evenimentul, parte din activitățile Zilelor Șaguniene, este un prilej de a redescoperi frumusețea Crǎciunului românesc. Colindătorii păstrează în mersul lor dorul satelor de altădată, când ulițele răsunau de glasuri, iar troienele nu erau obstacole, ci trepte spre steaua ce lumina calea. Ei vin cu pași siguri, chiar și în vremuri grăbite, pentru că poartă în cântecele lor ceva ce nu se schimbă: credința că sărbătoarea nu-i doar în daruri, ci în inimi deschise și în bucuria de a împărtăși.

Nu este doar un concert, ci este o reîntâlnire cu rădăcinile, cu rostul sărbătorii, cu liniștea ce coboară peste lume când colindele își spun povestea.

Ceata de colindători a Organizației Tinerilor din Sibiu, alături de familia Cîmpean din Gura-Rîului și invitații lor, corurile aflate sub egida Corurile aflate sub egida Cantus Mundi: Corul Școlii Gimnaziale N. Iorga Sibiu, Corul „Din Suflet de Copil” (Școala Gimnazială Nr. 8 Sibiu ), Corul „Prietenii Muzicii” (Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu) și Corul Albinuțelor (Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Sibiu), vǎ invitǎ să ne adunăm sub același cer al colindei românești!