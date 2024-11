Problemele din Păltiniș dezbătute fără succes în Consiliul Local. „E normal să stăm fără curent?” (video)

Problemele din Păltiniș au fost aduse, joi, în atenția consilierilor locali. Primarul și aleșii Sibiului au stabilit că trebuie să facă ceva pentru ca stațiunea să nu mai rămână în beznă zile întregi, însă nu au luat nicio decizie concretă.

Cristian Marinescu, care a candidat în vară la alegerile locale pentru funcția de primar al Sibiului, proprietar al unei unități de cazare din Păltiniș, a adus în atenția consilierilor locali, în ședința de joi, problemele stațiunii. Una dintre cele mai apăsătoare, dar și cea mai recentă, este cea a penelor de curent frecvente. În ultimii ani, Păltinișul a rămas, de mai multe ori, în beznă în plin sezon.

„În stațiunea Păltiniș am stat 3 zile fără energie electrică. Am rugămintea să ne sprijiniți, nu e normal și vorbim de 4 ani de zile despre aceste probleme. Trebuie tăiați niște brazi, mama lor de brazi. Trebuie să eliberăm zona aia. Conducerea e la Electrica acum a aflat de probleme, dar sunt persoane care de 4 ani nu au făcut nimic. E normal să stăm fără curent într-o stațiune montană? Mie nu mi se pare normal”, a spus Marinescu.

Primarul Astrid Fodor i-a dat dreptate. „Nici mie nu mi se pare normal”, a spus edilul. „Dar nu mi se pare normal nici că în Parcul Astra, unde trebuie să tăiem 5 pomi bolnavi, (…) se vociferează. Pentru parcul Sub Arini, unde vom planta 350 de pomi noi și trebuie tăiați 25 de pomi bolnavi, iar, mare discuție. Dacă se taie un pom există acest grup care vociferează. Asta e situația generală. Noi ne implicăm dar ați atins un punct sensibil”, a spus Astrid Fodor.

Consilierul PNL Adrian Bibu a intervenit și el în discuție, spunând că „trebuie să ne organizăm”. El a punctat că Păltinișul are nevoie de un administrator. „Ca să rezolvăm problema Păltinișului trebuie să ne organizăm. Așa cum am făcut cu ADI Transport, cu Zona Metropolitană, (…) să facem și acest ADI Păltiniș funcțional. Eu l-am sunat la un moment dat pe domnul Lucian Vizantie (n.r.: directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public) și i-am spus că sunt gunoaie pe pârtia de la telescaun. Mi-a zis că nu sunt la noi, ci la Poplaca. I-am spus că dacă bate vântul, trec la municipiu. Cred că ar trebuie să propunem în acest mandat să ne organizăm. Sala Transilvania avea director, administrator, om de comunicare și așa mai departe. Păltinișul nu are nici măcar un administrator. E clar că trebuie aduși oameni competenți astfel încât când sunt probleme în Păltiniș oamenii să se poată adresa cuiva, probleme legale de urși, de electrica. Cu toții cred că suntem de acord cu asta și vă propun să facem demersuri și să o rezolvăm până la finalul mandatului”, a spus Adrian Bibu.

Astrid Fodor a precizat că, de-a lungul anilor, au avut loc întâlniri, la Consiliul Județean, cu primarii din zona Păltinișului. „Cred că noi trebui să avem un concept, o gândire, nu doar un ADI pe hârtie. Suntem toți acolo, inclusiv Consiliul Județean, primăriile, comunele. Să fie o prioritate, nu doar să ne întâlnim”, a închis Fodor.