Proiect de regenerare urbană lângă Pădurea Dumbrava. Case, blocuri, grădiniță și un SPA pe locul unei foste fabrici

Mai multe case și blocuri s-ar putea construi în zona Pădurii Dumbrava din Sibiu pe terenul unei foste fabrici de covoare. Proiectul presupune inclusiv amenajarea unei grădinițe, unui centru SPA și a unui loc de joacă pentru copii. Proiectul se află acum în dezbatere publică.

Proiect de regenerare urbană: „În niciun caz nu se vor tăia copaci”

Case, blocuri, grădiniță, sală de fitness, spa, loc de joacă pentru copii, magazin și restaurant – asta ar putea apărea pe un teren de lângă Pădurea Dumbrava, aflat în apropierea intersecției cu drumul ce duce spre Cisnădiaora. Terenul în cauză a fost ocupat, ani de zile, de o fabrică de covoare. Proprietarii acestuia au demolat clădirile industriale și l-au curățat pentru a face loc acestui nou cartier.

„Este un proiect de regenerare urbană cuprins și în Planul Urbanistic General al orașului, unde noi vrem să creăm o zonă de locuire cu un standard ridicat de calitate al vieții. Vrem să creăm o comunitate unde locuitorii vor avea parte de natură, vor trăi în mijlocul naturii, fără a avea un impact asupra pădurii. Vor beneficia de toate facilitățile din oraș, și anume zonă de cumpărături, sală de fitness, SPA, restaurant, grădiniță și after-school”, a spus Oprea Carabulea, dezvoltatorul proiectului.

El punctează că în niciun caz nu se vor tăia copaci, iar pădurea nu va fi afectată. Din contră, vor fi plantați arbori noi. „Vom planta și copaci în plus. Noi suntem înconjurați de pădure, dar pădurea a fost în trecut acoperită de betoane și de fabrică. Toată acea suprafață a fost acoperită. Noi am demolat, am decontaminat zona, am îndepărtat molozul și am aerisit pădurea”, a adăugat Carabulea.

Pârâul Trinkbach, care traversează terenul de la Est la Vest, va fi pus în valoare. Dezvoltatorul spune că au fost purtate discuții cu Apele Române și s-a identificare o soluție pentru refacerea canalizării, astfel încât cursul de apă să fie integrat în peisagistica locației.

12 blocuri și 21 de case în noul cartier

SC Sitex Dumbrava SA vrea să construiască, pe terenul fostei fabrici de covoare „ansambluri de clădiri de locuit și funcțiuni complementare locuirii pe o suprafață măsură de 87.564 mp”, potrivit memoriului de prezentare. În total, vor fi ridicate 12 blocuri și 21 de case. Blocurile ar urma să aibă un regim de înălțime S+P+4E, pe când casele, un regim de înălțime S+P+2E.

„Am obținut avizul de oportunitate de la Primărie, condiția fiind ca unitățile de locuire colective să nu depășească coronamentul copacilor, astfel încât nici măcar vizual proiectul nu va avea un impact asupra pădurii. Totul va fi integrat, complementar cu pădurea și cu natura. Fațadele clădirilor vor avea decorațiuni de lemn astfel încât impactul vizual să fie minim, iar integrarea cu localizarea proiectului să fie în deplină armonie cu pădurea”, a arătat Carabulea.

În cartier se va construi și o grădiniță, dar și un loc de joacă pentru copii. Vor exista magazine, restaurante, o sală de fitness și un centru spa într-o clădire dedicată. Se vor realiza și peste 900 locuri de parcare, atât în subteranul clădirilor, cât și la nivelul solului. La fiecare patru locuri de parcare, se va planta un arbore.

„Noi am gândit un proiect care să ofere un standard ridicat de viață, astfel încât omului să nu îi lipsească nimic, să nu fie nevoit să iasă din cartier pentru a-și duce copilul la creșă și la grădiniță. Este gândit pentru familii tinere cu perspective, care să aibă la dispoziție tot ce le este necesar. Noi dorim să creăm un mediu foarte sănătos pentru familiile tinere, pentru oameni tineri, de aceea am alocat o suprafață foarte mare lângă zona de grădiniță și pădure pentru amenajarea celui mai mare loc de joacă privat, pentru comunitate, din oraș”, a precizat Oprea Carabulea.

În cartier va exista și un punct de control-acces, pentru a se asigura siguranța locuitorilor.

Giratoriu și bandă de decelerare

Accesul în noul cartier se va face prin drumul județean 106A. Va exista o bandă de decelerare pentru intrarea în complex, dar și un sens giratoriu, făcut pe cheltuiala dezvoltatorului, pentru ieșirea din cartier.

„Calea de acces principală este cea existentă, care nu va afecta traficul rutier. Va exista, de asemenea, o bandă de decelerare, care va fi făcută la standarde europene. În ceea ce privește sensul giratoriu, am avut discuții cu Consiliul Județean și am propus să suportăm noi această investiție care să aducă un impact benefic asupra traficului rutier din zonă, și anume să creăm o zonă de decelerare și de intersecție securizată a acestui drum județean, deoarece știm că nu a trecut nici un an de la ultimul accident mortal din acea zonă. Un sens giratoriu va rezolva această problemă și, bineînțeles, va fluidiza traficul de ieșire din cartier”, a spus Oprea Carabulea.

În plus, va fi amenajată și o pistă de biciclete.

Sibienii pot transmite observații

Sibienii sunt invitați să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare „Plan Urbanistic Zonal – Ansamblu de locuințe colective cu funcțiuni complementare locuirii, prin creșterea CUT cu 20% conform art. 31 alin 7 din Legea nr. 350/2001 actualizată”, propus în municipiul Sibiu, Pădurea Dumbrava. Observațiile pot fi transmise în perioada 27 noiembrie – 21 decembrie 2024 la adresa primăriei din strada S. Brukenthal, prin email pms@sibiu.ro sau la numărul de telefon 0269-208800, int. 551.

Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a PUZ-ului pentru noile imobile ce ar putea fi construite în zona Pădurii Dumbrava pe terenul aflat în proprietatea SITEX DUMBRAVA SA.