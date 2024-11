Raluca Turcan pune pe tapet ce a făcut pentru Sibiu. Bani pentru drumuri, apă și canalizare, învățământ și cultură: „Munca mea a produs efecte” (video)

Raluca Turcan, președinta PNL Sibiu, candidată la alegerile parlamentare pentru un nou mandat de deputat, a vorbit despre realizările pe care le-a făcut în județ, în cadrul emisiunii „Ora de Politică”. Ministra Muncii a pus pe tapet investițiile ce s-au realizat în ultimii ani, spunând că munca ei „a produs efecte”.

Raluca Turcan a fost, pe rând, vicepremier, ministru al Muncii și ministru al Culturii. A fost aleasă de sibieni în funcția de deputat, iar acum candidează pentru un nou mandat de parlamentar. Ea a vorbit la „Ora de Politică” despre investițiile și banii pe care i-a atras pentru realizarea proiectelor din județul Sibiu. Tucan consideră că dacă s-ar fi vorbit mai mult despre aceste proiecte, Partidul Național Liberal nu ar fi fost sancționat, prin vot, la alegerile prezidențiale de duminica trecută.

„Este adevărat că sunt de foarte mult timp în politică și am ocupat funcții importante. Însă de fiecare dată când am ajuns pe o poziție, am ajuns pentru că sibienii m-au votat și munca mea a fost recunoscută la nivel local și național și a produs efecte. Am fost vicepremier în Guvernul României, apoi am fost ministru al Muncii și am avut un an în care nu am fost în Executiv. Am fost simplu parlamentar, după care am ajuns ministrul Culturii. Odată cu prezența în Executiv, mai ales pe o funcție de vicepremier, rezultatele au apărut mult mai repede și au fost mai vizibile, pentru că Executivul este locul unde, dacă știi ce trebuie făcut, ai posibilitatea să iei măsuri care să producă efecte destul de repede. Cred că cel mai important lucru, dacă stau să mă gândesc așa, retrospectiv, este faptul că am ajuns în Guvern ca vicepremier, în momentul în care România se apropia de final de exercițiu financiar pentru atragerea fondurilor europene, cele din exercițiul 2014-2020 și se pregătea pentru Programul Național de Redresare și Reziliență, care a adus României o sumă de bani importantă, (…) și, de asemenea, celălalt exercițiu până în anul 2027. Am ajuns vicepremier când absorbția fondurilor europene, deși exercițiul financiar se apropia de final, era aproape egală cu zero. Și într-un timp extrem de scurt, am reușit să creștem absorbția la 95 la sută și am pus bazele celor mai importante proiecte care astăzi se văd peste tot în județul Sibiu și se văd peste tot în țară. Cred că dacă s-ar fi vorbit mai mult, la timp și mai apăsat, n-am fi ajuns în situația în care Partidul Național Liberal să primească un vot sancționator, inclusiv la Sibiu și în alte locuri unde oamenii care au fost în Guvern chiar au performat”, a spus Raluca Turcan.

Turcan: „Rețeaua de apă și canal a fost introdusă în județul Sibiu pe o ordonanță semnată de mine”

Ministra Muncii a amintit despre măsurile luate în privința serviciilor de bază de care comunitățile au nevoie. Ea a menționat că, rețeaua de apă și canal, din județul Sibiu și din alte 14 județe din țară, a fost introdusă datorită unde ordonanțe de urgență semnată de ea. „A fost un apel creat de mine și de ministrul Fondurilor de la acea vreme, Marcel Boloș, prin care, atât pe zona Sibiu, cu Valea Oltului, cu Țara Oltului, cât și pe zona de Mediaș, cu apa Târnavei Mari, am adus 500 de milioane de euro pentru a introduce rețeaua de apă și canal, inclusiv în orașul Sibiu, Cisnădie, Arpașu de Jos sau pe Valea Hârtibaciului sau în Mediaș”, a precizat Raluca Turcan.

Drumuri modernizate în județul Sibiu. „Am creat măsurile necesare”

Raluca Turcan a arătat că a creat măsurile necesare pentru refacerea infrastructurii de drumuri județene și locale, astfel încât toate județele din România să aibă căi de circulație mai bune și oamenii să petreacă mai puțin timp în trafic.

„Pentru aceste programe naționale au fost județe care au avut știința să le acceseze, iar Sibiul, la nivelul județului Sibiu, prin Daniela Cîmpean, s-a detașat în rândul celor mai active județe din țară, alături de Bihor, Alba, Cluj și așa mai departe. Altele n-au avut știința și n-au beneficiat atât de bine și de rapid de aceste două programe mari, apă-canal și drumuri”, a spus Turcan.

Investiții în Educație și Sănătate

Ministra Culturii a precizat la „Ora de Politică” faptul că și-a concentrat atenția pe educație și sănătate, iar investițiile din județul Sibiu sunt vizibile. „Am reușit ca, pe educație, de exemplu, să creăm programul de refacere a școlilor, de construcție creșe și grădinițe, de dotare a școlilor, grădinițelor cu echipamente moderne de predare, cu mobilier, cu tablete și așa mai departe. Am creat programul de microbuze școlare astfel încât localitățile să beneficieze de microbuze, să poată să ducă și să aducă copiii de la școală. Chiar zilele trecute, Consiliul Județean Sibiu a achiziționat microbuze pentru mai multe localități din Sibiu. Acela este un program care are semnătura mea ca ordonanță de urgență și aplicat astăzi în toată țara. După aceea am creat programul de refacere a infrastructurii spitalicești și foarte multe corpuri de clădiri de spital au fost refăcute, dotate cu echipamente medicale, consumabile și tot ceea ce au nevoie pentru o calitate a serviciilor mai mici. Un proiect la care țin foarte mult, (…) s-au pus bazele acestui proiect în Sibiu, Campusul pentru învățământ profesional dual. Știți că în 2009, dacă nu mă înșel, pe vremea ministrului PSD al Educației, a fost desființat învățământul profesional și am intrat într-o într-un impas că din sistemul de educație nu au mai ieșit oameni pregătiți pentru piața muncii, care nu neapărat trebuie să urmeze o facultate. Și Sibiul va beneficia printr-un program creat de noi și gândit de noi, de un campus pentru învățământ profesional dual și în felul acesta tinerii învață o meserie, pot să își găsească loc pe piața muncii în județul Sibiu și județele limitrofe. Au mai puține motivații să plece în străinătate, pentru că dacă sunt bine pregătiți și lefurile sunt mai bune sau dacă au plecat în străinătate, au posibilitatea și un impuls să revină în județul Sibiu. Un program foarte important și peste tot unde vedeți că se construiesc acum creșe, grădinițe, se refac școli, se cumpără mobilier, să știți că acelea sunt programe și măsuri gândite de mine când eram vicepremier și cu ministrul foarte bun al Fondurilor Europene, Marcel Boloș”, a spus Turcan.

Reformele pensiilor, salarizării și asistenței sociale: „Am condiționat atragerea fondurile europene”

Când era ministrul Muncii, a introdus trei reforme necesare: a pensiilor, a salarizării și a asistenței sociale. Turcan spune că a reușit să atragă fonduri europene pentru realizarea acestora.

„Am avut ideea excepțională să le cunosc, să condiționeze atragerea fondurilor europene de realizarea acestor reforme și pentru a le putea face, am digitalizat tot ceea ce înseamnă dosare de pensii care sunt în format de dosar, erau în format de dosar cu șină și 5 milioane de dosare de pensii au fost introduse în format electronic și iată că acum câteva luni a intrat în vigoare legea pensiilor, pe care am lăsat-o finalizată în proporție de 95%, dar cu dosarele digitizate introduse în format electronic, astfel încât ea să poată să fie aplicată și în Sibiu. Sunt foarte mulți pensionari care au beneficiat de majorări consistente, astfel încât să fie în acord cu contributivitatea pe care au avut-o și numărul de ani de muncă. (…)

Reforma asistenței sociale a fost și ea făcută tot de mine în mandatul de la ministerul Muncii și cred că am fost singurul ministru al Muncii care a vorbit despre muncă, pentru că în România, după aceea nu s-a mai vorbit de angajații din sistemul privat care merg la serviciu, muncesc multe ore, de multe ori peste program și trăiesc la limita sărăciei. Pentru ei aveam un set de măsuri foarte bune de stimulare a muncii și a performanței de creștere a productivității, astfel încât să fie mai bine plătiți. Însă, din păcate, nu am mai putut să le duc la bun sfârșit. Un an am fost ministru, am fost simplu parlamentar, dar am introdus acea lege care a fost votată, și anume ca pensiile până în 3.000 lei să nu fie impozitate și a fost votată în unanimitate, exact ca o continuare a ceea ce începusem ca reformă la Ministerul Muncii”, a prezentat Raluca Turcan.

Ministra Culturii: „Am realizat lucruri care nu s-au mai făcut în ultimii 35 ani”

Raluca Turcan a vorbit și despre proiectele dezvoltate de când se află la cârma Ministerului Culturii. Ea a vorbit despre investițiile în patrimoniu, prin care se va schimba fața multor clădiri-simbol, dar și despre finanțarea marilor evenimente culturale din Sibiu.

„La Ministerul Culturii, trebuie să recunosc, am realizat niște lucruri care nu s-au mai făcut în ultimii 35 de ani, pentru că bugetul de la Ministerul Culturii e foarte mic, e 0,08% din PIB și lumea are așteptări mari, chiar dacă se raportează de multe ori cu dispreț față de noi, față de cultură. Așteptările sunt mari și am reușit oarecum să mă ridic la nivelul așteptărilor, pentru că am suplimentat sursele de venit atât cu fonduri europene, cât și cu bani de la bugetul de stat, reușind să-mi conving colegii și avându-l partener pe ministrul Finanțelor să obțin mai mulți bani pentru cultură.

Și am investit în patrimoniul construit și mă refer la investiții mari, care vor schimba fața multor clădiri de patrimoniu pe care România le are, adevărate simboluri ale identității noastre naționale. Mă refer la Ateneul Român, la Opera Națională București, Teatrul Operei din Cluj-Napoca, Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia și multe astfel de obiective. De asemenea, am investit în patrimoniul imaterial, adică în componenta de tradiții și concentrarea acestor tradiții în jurul obiectivelor de patrimoniu, astfel încât să le punem în valoare.

Am finanțat mari evenimente culturale, iar Sibiul s-a detașat printr-o viață culturală care a avut în spate și implicarea Ministerului Culturii și mă refer la Festivalul Internațional de Teatru Astra Film, Astra Rock, ARTmania și așa mai departe. Nu mai puțin important este faptul că am reușit să revitalizeze un domeniu care aduce venituri, și anume cinematografia. România are un potențial natural excepțional și profesioniști în domeniu, de asemenea de excepție, și am creat o schemă de sprijin pentru cinematografie, care deja a început să producă rezultate și în următorii ani vom avea investiții de aproximativ 370 de milioane de euro doar în cinematografie. Am cumpărat în muzee operă contemporană, astfel încât să creștem patrimoniul și să sprijinim artiștii contemporani. Am cumpărat pentru prima dată cărți în bibliotecile din România, de la Biblioteca Națională până la bibliotecile comunale. Deci, practic, cultura a avut în mandatul meu semnificația pe care o merită. Dar lucrul acesta să știți că a fost posibil pentru că am ajuns ministrul Culturii venind din Sibiu”, a spus Raluca Turcan.