Șeful ISJ Sibiu s-a plâns la Consiliul Județean de noile microbuze școlare: ,,Sunt prea puține de 17 locuri” (video)

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Sibiu, desfășurată pe 28 noiembrie 2024, tema achiziționării microbuzelor școlare a generat o dezbatere importantă. Deciziile privind distribuția acestor vehicule, esențiale pentru elevii din mediul rural, au fost analizate atât din perspectiva necesității, cât și a constrângerilor financiare.

„Solicitările primarilor sunt diferite de achizițiile realizate”

Inspectorul Școlar General de la ISJ Sibiu, Emilian Marius-Novac, a semnalat o problemă referitor la ce au solicitat primarii cu privire la autobuzele şcolare pentru elevi, şi ce au primit aceştia la final.

„Am văzut că sunt 56 de microbuze școlare, pentru că m-am lovit zilele trecute de această problemă. Noi, la nivelul inspectoratului școlar, am discutat cu toți primarii din județul Sibiu și am centralizat solicitările dumnealor. Acestea au fost în număr de 55 de microbuze școlare de 16+1 locuri și doar 9 microbuze școlare de 8 locuri, vorbesc de cele electrice. M-au întrebat și nu știu să le răspund: de ce au fost achiziționate un număr mai mare de microbuze electrice de 8 locuri și mai puțin de 16 locuri?”, a declarat Novac.

„Bugetul disponibil a fost limitat”

Oana Popa, Director Executiv Direcţia Strategii Proiecte, la Consiliul Județean Sibiu, a explicat că limitările financiare au avut un rol decisiv în alegerea configurației achizițiilor. „În primul rând, au fost considerente financiare. Era o valoare maximă eligibilă și nu ne-am permis achiziționarea mai multor microbuze de 16+1. O să vă spun și cât costă un microbuz de 8+1 și un microbuz de 16+1. Un microbuz de 8+1 costă aproximativ 85.000 de euro, iar un microbuz de 16+1 costă aproximativ 200.000 de euro. Acestea nu sunt prețuri estimative, sunt prețuri ofertate” a spus aceasta.

De asemenea, Popa a subliniat că decizia a fost luată pentru a acoperi cât mai multe unități administrativ-teritoriale (UAT). „Dacă am fi achiziționat doar microbuze de 16+1, am fi putut distribui la foarte, foarte puține UAT-uri. Totuși, noi am venit în completare, pentru că am depus un proiect pe PNRR care cuprindea microbuze de 8+1, cât și 15 microbuze de 16+1. Știind nevoia de la nivel județean, am mai depus un proiect în completare pentru încă 13 microbuze de 16+1 la AFM. Este un proiect câștigat, iar licitația este acum în desfășurare”, a declarat aceasta.