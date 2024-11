Ținem cu cetățenii județului Sibiu!

Am adoptat legea pensiilor care a adus creșteri reale și echitate în sistem.

Am construit drumuri de mare viteză și autostrăzi cât nu s-au construit în 30 de ani.

Am sprijinit fermierii și am acordat subvenții LA TIMP în agricultură.

Am susținut sistemul de învățământ. Am acordat masă caldă în școli și am mărit salariile dascălilor și ale personalului auxiliar.

Am investit în sistemul medical și am mărit salariile celor care lucrează în acest domeniu.

Am sprijinit turismul și am acordat vouchere de vacanță pentru 1,4 milioane de români.

Votați echipa PSD pentru Parlamentul României!

Poziția 2 pe buletinul de vot.

CMF 11240017