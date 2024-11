Una dintre cele mai bune handbaliste de la Măgura dezvăluie secretul startului bun de sezon al Cisnădiei

Handbalista Măgurii Cisnădie, Alina Ilie (28 ani) este mulțumită pentru startul de sezon peste așteptări al echipei sale în Liga Națională, acolo unde se clasează pe locul 9 și s-a îndepărtat de zona retrogradării.

Măgura Cisnădie are un start pozitiv de sezon, a strâns 11 puncte din 10 meciuri și are deja patru lungimi avans față de primul loc de baraj. Dacă câștigă și meciul din etapa a 11-a, acasă, cu Tg. Jiu, pe 21 decembrie, echipa Victorinei Bora nu mai are probabil griji cu retrogradarea în acest sezon. În sezonul trecut, Măgura a tremurat până în ultima etapă, când a scăpat de barajul de promovare-retrogradare.

Ultima sosită la Cisnădie, interul dreapta Alina Ilie a avut evoluții bune la Măgura. ”La Cisnădie m-am integrat foarte bine și foarte repede, fetele m-au primit foarte bine. Eu zic că Măgura Cisnădie are un început de campionat bun și pentru noi este important să ne îndeplinim obiectivul, cred că am luat puncte acolo unde nimeni nu ne dădea nicio șansă” a declarat Alina Ilie.

Măgura a furnizat cel mai bun rezultat remizând acasă cu Dunărea Brăila, 30-30, după ce era condusă la pauză cu 5 goluri.

”Am vrut să joc, nu doar să stau în tribună”

Interul dreapta a plecat în vară de la Rapid București, deși fosta sa echipă joacă în grupele Ligii Campionilor și se luptă pentru podium în campionat. A venit la Cisnădie doar pentru a juca mult mai mult.

”În primul rând am vrut să joc, nu să stau la o echipă de Liga Campionilor în tribună și să fac doar antrenamente. Cred că cel mai important pentru mine este să joc și cei de la Cisnădie mi-au făcut propunerea de a veni aici. Eu o cunosc pe Victorina Bora de la o vârstă destul de fragedă și a avut un aport foarte important în cariera mea, recunosc că și faptul că ea este antrenor aici m-a făcut să iau această decizie mult mai repede” a declarat jucătoarea Măgurii pentru Ora de Sibiu.

Nu a mai fost chemată de doi ani la națională

Interul dreapta are în palmares și 10 meciuri la echipa națională, pentru care a marcat 13 goluri. A jucat la Mondialul din 2021 și a făcut parte din lotul lărgit al echipei naționale pentru turneul final al Campionatului European din Austria, Elveția și Ungaria, care începe joi. ”Revenirea mea la națională rămâne la latitudinea selecționerului” a anunțat jucătoarea Măgurii Cisnădie. Ea nu a mai fost chemată la lotul național după accidentarea suferită la finalul anului 2022, când juca la Gloria Buzău.

Ilie a mai jucat în carieră la HCM Slobozia (2015-2018), Gloria Buzău (2018-2023), Dacia Mioveni (2023) și Rapid București.