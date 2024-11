Shakespeare reinterpretat într-un performance dublat în limbajul semnelor la Teatrul Gong

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă vineri, 6 decembrie, de la ora 18:00, spectacolul „Echoes of The Feminine” după William Shakespeare. Spectacolul este dublat în limbajul semnelor pentru persoanele cu deficiențe de auz și are în distribuție doi frați neauzitori (Robi și Alin Firu).

„Echoes of The Feminine” explorează subtilitățile complexe ale conflictului dintre domestic și politic, și impactul devastator pe care războiul îl are asupra femeilor. Spectacolul, bazat pe fragmente din Coriolan, Richard al III-lea și Macbeth, aduce în prezent un Shakespeare universal, mai actual ca oricând în contextul escaladării tensiunilor pe plan geopolitic, în care irizațiile războiului devin din ce în ce mai pregnante. Limbajul shakespearian nu transcende doar epoca în care textele au fost scrise, cu reverberații în prezent, ci transcende cuvântul însuși, în acest performance propus de regizorul Laurențiu Tudor și coregrafa Camelia Neagoe. „Echoes of The Feminine” este un spectacol accesibilizat pentru persoane cu deficiențe de auz, care mizează pe corporalitate în transmiterea mesajului, umplând spațiile dintre cuvinte prin dans, mișcare și limbaj mimico-gestual. Corpul devine cuvânt, problematizând identitatea într-o tectonică socială în care relațiile dintre bărbat și război, femeie și război, soție și bărbat, mamă și fiu sunt lumi care se ciocnesc și al căror ecou este nu doar sonor, ci mai fizic ca niciodată. Spectacolul are o durată de aproximativ o oră și este recomandat în mod special pentru elevii de liceu.

Din distribuție fac parte alături de Robi și Alin Firu, actorii Theodora Bălan Radu Tudor, Cătălin Vieru, Emilian Stanică, Alexandra Frâncu, Diana Măciucă și Ștefania Caprea. Regia spectacolului poartă semnătura lui Laurențiu Tudor. Coregrafia: Camelia Neagoe. O producție Tipografia Hub Craiova.

Prețul unui bilet este de 24 de lei, tarif unic, nereturnabil. Accesul publicului se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro.

Evenimentul este prezentat în cadrul Galei Aniversare a 75 de ani de la înființarea Teatrului pentru Copii din Sibiu. Agenda aniversară va include evenimente speciale ce vor avea loc în perioada decembrie 2024 – iunie 2025, până la finalul stagiunii curente.

Teatrul pentru Copii și Tineret GONG împlinește 75 de ani. Istoria sa începe în 1948 când, sub denumirea de „Țăndărică”, s-a înființat teatrul de păpuși, în cadrul Sindicatului mixt al artiștilor, scriitorilor și ziariștilor din Sibiu. Ca instituție profesionistă de spectacole a fost înființat în anul 1949 (21 decembrie), reprezentând a doua instituție din țară de acest gen, după Teatrul de Păpuși „Țăndărică” din București. Din 1949 și până în 1997 denumirea sa a fost Teatrul de păpuși LICURICI. În prezent, instituția își desfășoară activitatea sub denumirea de Teatrul pentru Copii și Tineret GONG Sibiu.