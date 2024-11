Zeci de sibieni la protestul din față de la Dumbrava. Revoltă împotriva renumărării voturilor: ,,Corupția voastră, furia noastră” (video foto)

Seara de 29 noiembrie a adus zeci de tineri sibieni în Piața Unirii, în ciuda vremii ploioase, pentru a protesta împotriva deciziilor care, spun ei, amenință democrația din România. Protestul a început la ora 19:00, în fața magazinului Dumbrava, și a fost marcat de lozinci puternice precum „Iubesc România, aleg democrația”, „Informare, nu manipulare” și „Un popor divizat, un popor sacrificat”.

Renumărarea voturilor, o decizie contestată

Principala nemulțumire a tinerilor a fost legată de decizia de renumărare a voturilor din turul 1 al alegerilor prezidențiale. Mulți dintre ei au privit această măsură ca pe un precedent periculos care subminează procesul democratic. Bogdan, unul dintre protestatari, a vorbit ferm despre această situație: „Am ieșit în stradă exact așa cum au ieșit părinții noștri în 1989, ca să ne apărăm democrația. Curtea Constituțională a creat un precedent prin aproape invalidarea alegerilor din turul 1 doar pentru că nu le convine că gigantul PSD nu a intrat în turul 2. Recalcularea voturilor mi se pare o prostie. La alegerile locale, unde au fost dovezi clare de fraudă, nu s-a întâmplat acest lucru. În Brașov, de exemplu, era un buletin de vot în afara secției de votare, ștampilat pe fostul primar.”

Un atac la credibilitatea alegerilor

Pentru tineri, renumărarea voturilor este mai mult decât o măsură administrativă – este un atac la adresa credibilității alegerilor și a democrației. Andrei, un alt participant, a atras atenția asupra pericolului pe care astfel de acțiuni îl reprezintă:

„Indiferent de ce vreme e afară, situația țării e în pericol să decadă din ce în ce mai rău. Genul ăsta de măsuri sunt caracteristice regimurilor autoritare, pe care nu le vedem doar în România, ci și în alte țări. Este foarte rău pentru oamenii care trebuie să trăiască sub astfel de regimuri, iar ce se anunță la noi pare chiar mai sever.”

Tinerii cer respect pentru democrație

Mesajele protestatarilor au fost clare: tinerii nu acceptă măsuri care subminează democrația câștigată cu greu. Katia, o tânără participantă, a explicat ce a determinat-o să participe la protest:

„M-a motivat să vin faptul că trăiesc în țara asta și vreau o schimbare. Vreau să ajut România să devină ceea ce oamenii dinaintea noastră au luptat pentru. Recalcularea voturilor în acest context mi se pare o lipsă de respect pentru dreptul nostru la alegeri libere.”

Un mesaj puternic din partea tinerei generații

Protestul din Piața Unirii a demonstrat că tinerii sibieni sunt conștienți de riscurile la adresa democrației și sunt hotărâți să ia atitudine. Pentru ei, recalcularea voturilor reprezintă o încălcare gravă a principiilor democratice și o amenințare pentru viitorul țării. Deși vremea ploioasă nu le-a fost favorabilă, vocea lor a răsunat clar: „Apărăm democrația și nu vom tolera măsuri care subminează voința poporului.”