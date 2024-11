Artă și istorie sub același acoperiș: vila din secolul XIX cu uși pictate ce omagiază mari artiști, disponibilă pe Storia cu peste 1 milion de euro

O vilă monumentală în stil eclectic ce datează din 1887, unde a locuit Aurel Velleanu, un reprezentant al unei cunoscute familii din elita bucureșteană, se vinde cu 1.100.000 euro + TVA pe Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX. Imobilul de aproximativ 356 mp este situat pe Calea Călărași, în apropiere de Piața Unirii, într-o zonă istorică centrală cu aer boem și are 5 camere dispuse pe parter, având în plus spații și la subsol și la mansardă, dar și un teren liber de 850mp. Investitorii pasionați de arhitectură și istorie au ocazia de a achiziționa această vilă remarcabilă care are elemente arhitecturale și decorative unice: stucaturi, sobe de Meissen, un tavan pictat și medalioane cu personalități ale culturii universale pictate pe canaturile ușilor.

Casa a fost martoră a evoluției orașului premodern către contemporaneitate și reprezintă o investiție deosebită. Fațadele casei în culoarea Terra Sigillata, de inspirație pompeiană,prezintă diverse motive antichizante: muze, zeități, amorași. Pe fațada dinspre stradă, monograma „WA” ne indică inițialele proprietarului cu veleități de aristocrație, iar pe frontonul triunghiular al fațadei dinspre curte, pe unde se asigura accesul în partea de reprezentare a casei, se află un medalion sculptat încadrat de doi amorași sub care stă scris cu majuscule numele: „Aurel”. Putem presupune că medalionul îl înfățișează chiar pe proprietar. În plus, fațada este dominată de un mascaron cu chip de zeu, posibil Neptun, și de două figuri feminine înaripate ce reprezintă zeițele Victoriei. Decorațiunile vegetale cu lauri și ghirlandele simbolizează cornul abundenței, iar fereastra amplă de la intrarea principală asigură luminozitatea întregului spațiu. Aurel Velleanu a fost fiul Alexandrinei Veleanu și al lui Ștefan Velleanu (1840-1886), profesor la Facultatea de Medicină din București și provenea dintr-o familie numeroasă de intelectuali.

Aflată pe Calea Călărași, la câteva minute de Piața Unirii și centrul vechi al capitalei, vila a fost ridicată în 1877 pentru Aurel Velleanu, după planurile unuia dintre arhitecții renumiți ai vremii, Paul Petricu (1846-1911). Paul Petricu a studiat la Școala de Belle-Arte din București și apoi a lucrat sub conducerea arhitecților profesori Alexandru Orăscu și Carol Benisch. A primit numeroase medalii, decorații și premii, inclusiv pentru proiectele Palatelor administrative din Craiova, Bacău și Galați. A fost şef al serviciului Clădirilor municipale, fiind numit de primarul Pake Protopopescu. A întocmit 20 de proiecte mari pentru Primărie și pentru particulari: Palatul Regiei Monopolurilor Statului, spitalul Caritas, Școala de Comerț Kretzulescu, școala normală primară a Societății pentru învățătura poporului român, bisericile Dobroteasa, Catedrala din Turnu-Măgurele, capela Cimitirului Bellu și altele.

Vila proiectată de arhitectul Petricu a fost construită în stilul epocii, eclectic cu elemente neorenascentiste, cu subsol, parter înalt, luminator în camera de zi și pe holul de trecere. Și-a păstrat decorațiunile de-a lungul timpului și în prezent este de vânzare pe platforma Storia. Gardul vilei este cel original din fier forjat cu ornamente florale.

La interior s-au păstrat numeroase elemente originale. Remarcabile sunt uşile cu canaturi pictate ce reprezintă artiști faimoși ai culturii universale: compozitori (Mozart, Chopin, Beethoven), scriitori și poeți (Schiller, Weber), sculptori și pictori (Rafael, Michelangelo etc.). Se păstrează două vitralii originale, coloanele din stuco-marmură, sobele, stucaturile tavanelor, pictura plafonului, câteva elemente de mobilier și sobele de Meissen. Decorația interioară este dominată de plafonul octogonal pictat al holului. Pictura neorenascentistă este inspirată din decorația Galeriilor Uffizi cu ghirlande, cornuri ale abundenței, zeități, muze sau nimfe. Intrarea amplă marcată de colonade din stuco-marmură conferă monumentalitate întregului spațiu. Camerele sunt înalte și luminoase, tâmplăria originală de lemn fiind păstrată. Din hol sunt dispuse radial încă 3 încăperi. Din încăperea cu oglinda venețiană originală se face trecerea către încă o cameră ce asigura intimitatea familiei. Terenul proprietății are o suprafață de 850mp și o vegetație bogată, inclusiv un castan secular ce amintește de vechile grădini bucureștene. Vila cu suprafața construită totală de 356 mp își poate recăpăta farmecul în întregime după o restaurare corectă.

Traseul Căii Călărașilor a făcut la început legătura între centrul politic, social și comercial al orașului și punctul de acces Bariera Vergului. S-a numit, de aceea, „Podul Vergului”, până în 1877, când strada a fost redenumită în cinstea victoriei din Războiul de Independență. „Călăraşii” erau ostaşii de cavalerie, „călăreţii”, „dorobanţii călare” sau „umblătorii”, cum li se mai spunea pe vremuri. Artera reuneşte 50 de clădiri cu statut de monument istoric și are o atmosferă aristocrată.

Materialul face parte din inițiativa „Drumul inteligent spre acasă”, prin care brandul își propune să contribuie la transparentizarea informațiilor necesare tuturor cumpărătorilor, chiriașilor, proprietarilor, agenților și dezvoltatorilor, cu scopul de a-i susține să ia decizii corecte, în cunoștință de cauză. Acest material a fost realizat în parteneriat cu Ana Rubeli – storyteller cultural și fondator al Asociației Culturale Aici a stat.

***

Despre Storia

Storia e platforma de imobiliare lansată de OLX care își propune să aducă mai multă claritate pe piața imobiliară. E locul unde mii de proprietari, agenți imobiliari și dezvoltatori își prezintă ofertele. Storia își propune să îi sprijine pe cei care caută locuința potrivită, oferind instrumente și informații valoroase despre piața imobiliară, cu scopul de a-i ajuta să ia decizii informate. Prin adăugarea KIWI Finance în portofoliul OLX Group, utilizatorii Storia pot beneficia gratuit de serviciile profesioniștilor pentru a identifica cea mai bună soluție de creditare. În 2022, Storia a lansat indexul T.R.A.I., o inițiativă care oferă informații despre traiul în cartierele din România, măsurând standardul de viață, dincolo de cei 4 pereți ai casei. T.R.A.I. preia date relevante de la specialiști, precum nivelul de poluare a aerului, intensitatea traficului, densitatea punctelor de interes și costul mediu pe metru pătrat al imobiliarelor, oferind o viziune de ansamblu asupra bunăstării fiecărui cartier în parte. În 2024, indexul a fost actualizat cu secțiunea „Vocea Cartierelor” în care sunt integrate date subiective despre cartiere, obținute direct de la locuitorii din fiecare zonă evaluată. Oricine dorește să-și evalueze cartierul în care locuiește este invitat să completeze chestionarul de pe trai.storia.ro.

CONTACT PENTRU PRESĂ:

Alexandra Croitoru | alexandra.nedelcu@thepractice.ro | 0752 751 065