Mai puțin de 70 de sibieni au protestat pentru democrație sâmbătă, în Piața Unirii. „Există spirit civic în Sibiu” (foto, video)

A treia zi de proteste pro democrație a strâns peste 60 de sibieni, în Piața Unirii. Aceștia au strigat în cor mai multe mesaje cu privire la libertate și democrație.

Zeci de tineri au protestat sâmbătă în fața magazinului Dumbrava. Pregătiți cu pancarte, aceștia au transmis mesaje clare și au strigat în cor: „ Un popor divizat, în viitor sacrificat”, „ Tinere nu uita, votul tău poate schimba”, „O țară ca afară, nu e legionară”, „Vrem în UE, nu URSS”, „Alertă antifascistă”. Tinerii sunt dezamăgiți de rezultatul votului de duminică și au ieșit în stradă pentru a trage un semnal de alarmă.

Diana și Horia au venit împreună cu tatăl lor la manifestul de sâmbătă seara, din Piața Unirii. „Este un manifest foarte pașnic care dorește menținerea democrației. Ieșim la vot, trebuie să ne exercităm acest drept”, a spus Diana.

Horia spune că a venit la protest pentru menținerea democrației. „Sperăm ca după vor să numai ieșim în stradă”, spune tânărul.

Tatăl celor doi tineri a participat la protest pentru că împărtășește aceleași valori cu Diana și Horia. „Ne-am mobilizat pentru că așa este civilizat – să susții valorile europene în România. Există spirit civic în Sibiu”, spune Ioan.

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a participat și el la protestul din Piața Unirii, de la Sibiu. El susține că sibienii au demonstrat întotdeauna decență și că merită o politică bazată pe unitate. „E frig și tinerii ar putea fi acasă la căldură, iar politicienii ar trebui să fie în stradă alături de ei. Eu sunt alături de ei și mesajul meu este unul simplu: să lăsăm limbajul urii, al diviziunii în această societate și să nu fim numai o generație separată de alta, să facem poduri între ele. Mie îmi place chestia asta, sunt sibian și consider că sibienii sutn oameni decenți cu care poți discuta și nu merită să alimentăm un discurs care nu ne face bine. Sibienii au făcut alegeri bune și în trecut, nu avem de ce să ne plângem și la alegerile europarlamentare au votat aproape 13 la sută pentru candidatura mea, așa că le sunt recunoscător pentru asta”, a spus europarlamentarul Nicu Ștefănuță.

Marți seara, în prima zi de proteste peste 250 de tineri din municipiul Sibiu au ieșit în stradă ca urmare a rezultatului alegerilor de duminică. Citește și: LIVE TEXT Peste 250 de tineri în stradă la Sibiu. „O țară ca afară nu e legionară” (video)