Măldărășanu critică jocul echipei din prima repriză cu Slobozia. ”Cea mai slabă de când sunt eu aici” (video)

Antrenorul echipei FC Hermannsadt, Marius Măldărășanu (49 de ani) a fost fericit după primul succes în deplasare din acest sezon, venit sâmbătă la Clinceni, 2-1 cu Unirea Slobozia.

După prima victorie din deplasare, antrenorul sibienilor a transmis că elevii au făcut cea mai slabă primă repriză din ultimii ani, comparabilă cu cea de la Ploiești, când Petrolul avea 3-0. Slobozia a condus la pauză cu 1-0, după ce a dominat jocul.

”Prima victorie din deplasare din acest sezon. Mă bucură cele 3 puncte câștigate și că am legat două victorii. Am făcut o primă repriză slabă. Le-am și spus băieților că fost cea mai slabă repriză de când sunt eu la Hermannstadt. Nu am avut nici intensitate, ei au avut o atitudine mult mai bună ca noi. Am pierdut multe baloane, iar ei au căpătat încredere și ne-au marcat gol” a spus Măldărășanu la flash-interviuri.

”Am liniște doar o seară”

Tehnicianul a schimbat sistemul la pauză, când a trecut din 5-4-1 în 4-4-2 după ce a introdus un vârf în locul unui fundaș. Jocul s-a schimbat vizibil, iar FC Hermannstadt a fost mult mai prezentă în jumătatea ialomițenilor, reușind să înscrie de două ori.

”Mă bucur că în repriza secundă am jucat cu totul altfel. Am pus presiune, iar adversarii nu au ajuns la poartă. Au fost 3 puncte muncite. Nu contează ce le-am spus la pauză. În momentul în care nu împingi cu benzile, nu ai cum să ții adversarul departe de poarta ta. Totul depinde de ei, ca atitudine. Atitudinea de le meciul cu ‘U’ Cluj trebuie să fie un reper. Golul lui Balaure ne-a adus 3 puncte, mă bucur că a marcat. Toate chestiile care s-au întâmplat au fost benefice. Liniște nu ai niciodată, ai doar o seară. Dacă eram mai sus în clasament, ne-am fi dorit mai mult. După 6 înfrângeri, e bine că am legat victoriile” a mai declarat Măldărășanu.

”Să trecem de grupe”

Pentru sibieni urmează jocul de cupă de miercuri, de pe Municipal, cu Farul Constanța. ”Obiectivul în Cupa României este să trecem de grupe. Vom aborda meciul serios, chiar dacă vor fi modificări în echipă. Ne dorim să câștigăm contra Farului. Ar fi senzațional să câștigăm”, a mai declarat Marius Măldărășanu la finalul jocului de la Clinceni, 2-1 cu Unirea Slobozia.

Sibiul este lider în grupă după succesul din primul joc, 2-1 la Ungheni, fiind singura echipă din grupă care a câștigat, astfel că o remiză cu Farul o poate avantaja.

