Medieșeanca Alexia pleacă în Republica Dominicană. S-a calificat la Survivor

Alexia Preda, o tânără din Mediaș, s-a calificat la emisiunea „Survivor”, după ce a obținut votul publicului care o trimite în Republica Dominicană. Aceasta a trecut cu „brio” printr-o serie de probe sportive și interviuri pentru a ajunge în competiție.

Medieseanca a avut ultima probă în cadrul emisiunii „La Măruță”. Publicul a votat-o iar acum urmează să își facă bagajele pentru a pleca în Republica Dominicană pentru a concura la „Survivor”.

„Vis împlinit. Timp de trei ani, an de an, am vrut să particip la Survivor pentru a-mi depăși limitele și pentru a-mi demonstra ca sunt o luptătoare. Anul acesta a fost anul meu norocos. Datorită vouă am ajuns unde cândva, doar puteam visa. Nu pot să descriu în cuvinte tot ce am simțit. Vreau să vă mulțumesc ca ați fost alături de mine în aceste două săptămâni și ca ați văzut în mine concurentul ideal de a pleca la Survivor. Promit că o să dau tot ce am mai bun, știți ca nu renunt deloc ușor când îmi doresc ceva și trag tare sa obțin ce e al meu. Promit că nu o să vă dezamăgesc ca m-ați ales pe mine”, spune medieșeanca.

Absolventă a Liceului Axente Sever din Mediaș și studentă la Facultatea de Educație Fizică din Cluj, Alexia este și antrenoare de tenis de câmp. Participarea la „Survivor” este un vis devenit realitate pentru tânăra din Mediaș.

Citește și: Medieșeancă în cursa pentru „Survivor România”. Alexia are nevoie de cât mai multe voturi ca să se califice