Șelimbărul joacă meciul anului cu Steaua la Cisnădie. ”Nu ne gândim la retrogradare”

Duminică, de Ziua Națională, CSC 1599 Șelimbăr joacă de la ora 11.00 pe Stadionul „Textila” din Cisnădie cu Steaua București.

Venită după victoria de la Dumbrăvița, echipa interimarului Neluțu Luca promite să pună probleme serioase Stelei, singura echipă neînvinsă în acest sezon de Liga 2. Steaua este pe locul 2, cu 28 de puncte din 14 jocuri. Șelimbăr este pe locul 16, cu 13 puncte și are nevoie de puncte ca să iasă din zona roșie a clasamentului.

Mijlocașul dreapta al ”călăreților roșii”, George Monea speră într-un rezultat pozitiv duminică, contra unui adversar puternic, de play-off.

”După victoria de la Dumbrăvița, am reușit să de descătușăm, veneam după o serie negativă. Este un meci cu o echipă bună, facem tot posibilul să reușim un rezultat pozitiv. La Dumbrăvița am artătat cu toții caracter, am reușit să revenim după ce am fost conduși, cu o echipă incomodă pe teren propriu. Antrenamentele sunt bune, ne axăm mai mult pe jocuri de plăcere, agresivitate, pe terenurile care sunt acum, cam asta putem să facem. Sper să facem cât mai multe puncte din meciurile rămase anul acesta, ca să avem o iarnă cât de cât liniștită. Încă nu suntem bine în clasament și trebuie să acumulăm puncte. Nu ne gândim la retrogradare, echipa asta poate mult mai mult, trebuie să avem încredere în noi, să adunăm puncte și să o scoatem la capăt. Îi așteptăm pe suporteri alături de noi, în meciul de anul trecut au fost tribunele pline la Cisnădie” a declarat George Monea.

Numit interimar după demiterea lui Constantin Schumacher, Neluțu Luca va continua pe banca echipei până la finalul acestui sezon.

Meciul de la Cisnădie va fi transmis în direct pe Digi Sport 1, duminică, de la ora 11.00.

Biletele pentru meciul CSC Șelimbăr – Steaua vor fi disponibile în ziua meciului la casieria Stadionului ”Textila.”