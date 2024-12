Cibu și Echert, mesaj de mobilizare către sibieni în ziua votului. A votat la Sibiu și europarlamentarul Dan Barna (foto video)

Europarlamentarul Dan Barna a a mers la vot la ora 10:00, Secția de vot nr. 54 – Grădiniţa cu program prelungit nr. 22, de pe Calea Poplăcii. Atât el, cât și Ruxandra Cibu și Adrian Echert au subliniat importanța votului ca un act de responsabilitate și patriotism, într-un moment esențial pentru viitorul României.

Prin vocea liderilor săi, partidul a transmis mesaje de încredere în valorile europene, modernizare și unitate națională, îndemnând cetățenii să participe activ în procesul democratic. Dan Barna, europarlamentar USR, îi îndeamnă pe sibieni să iasă la vot.

„Am votat în această dimineață cu încredere în înțelepciunea poporului român că drumul spre Europa, spre modernitate va continua, că nu ne oprim, că nu începem să fugim în direcția cealaltă. Deși credeam că evenimentele istorice care schimbă realități, se dau peste cap voturile oamenilor, sunt doar în cărți de istorie, vedem în aceste zile că fiecare dintre noi facem din nou un moment pe care nepoții și strănepoții noștri îl vor citi în cartea de istorie. Este important cum votăm astăzi tocmai datorită faptului că de noi depinde ce vor citi nepoții și strănepoții în istorie. România trebuie să meargă mai departe spre Europa. Am dat un vot în această direcție. Am dat un vot pentru o Românie pentru toți, nu doar pentru unii. Am foarte mare încredere și este important să mergem la vot. Este important ca rezultatul de astăzi să reprezinte voința cât mai multor cetățeni ai României”, a spus Dan Barna, europarlamentar USR.

Ruxandra Cibu a transmis și ea un mesaj sibienilor. „Vreau să îi felicit pe toți românii care au venit la această o oră și și-au exercitat acest drept democratic. Îi rog pe cei care încă nu au făcut-o, să meargă la vot și să nu uite că bătăliile se câștigă vot cu vot. Poate mai mult ca niciodată în ultimii 35 de ani, România are nevoie de fiecare vot. Are nevoie ca noi toți să fim uniți și cred că fiecare dintre noi contează. Dragi sibieni, nu lăsați pe alții să decidă drumul României către est sau către vest (…)”, a declarat Ruxandra Cibu, președinta USR Sibiu.

Adrian Echert îi îndeamnă pe sibieni să voteze împotriva extremismului. „Astăzi putem să ne manifestăm patriotismul și dragostea față de țară și printr-un vot. Este o ocazie extrem de specială să facem asta. Nu lăsați să fie arestate toate temele importante și frumoase ale istoriei de către extremism. Astăzi puteți da un vot împotriva extremismului și să mergi pe o zonă de partid care a construit, care este pro european, pro NATO și care ne va ține în continuare pe parcursul de dezvoltare”, a spus Echert, președintele filialei municipale USR Sibiu.