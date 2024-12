Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a votat la Sibiu: „Este foarte important să avem un parlament pro-european” (video)

Europarlamentarul sibian Nicu Ștefănuță a votat duminică dimineață la Sibiu. El i-a îndemnat pe oameni să iasă la vot, arătând cât de important este ca România să rămână pe calea europeană.

„Astăzi am votat pentru națiunea română-europeană, partea a Uniunii Europene, parte a NATO, pentru România tânără, pentru România care are speranță, pentru România care are energie bună, care trăiește din iubire, și nu din ură. Am votat împotriva dezbinării, nu îmi place discursul urii și nu cred că România trebuie să fie o țară dezbinată. Am votat pentru un pod între generații. Îmi doresc să aducem oamenii de pe telefoanele lor înapoi la discuții, nu fiecare pe telefonul lui, nu fiecare cu politica lui. Somnul rațiunii naște monștri, iar românii trebuie să îi aleagă asumat pe oamenii care îi vor conduce în următorii patru ani, pentru că Parlamentul e chiar mai important decât Președinția în multe aspecte și este foarte important să avem un parlament pro-european. Eu am fost la ceremonia de onorare a eroilor, sunt un patriot român, transilvănean și european. (…) Transmit un mesaj de respect tuturor oamenilor care sunt încadrați sau se gândesc să facă asta în Armata Română”, a spus Nicu Ștefănuță.

Nicu Ștefănuță a punctat că își dorește ca România să continue pe drumul european.

„Nu toate lucrurile sunt bune, iar oamenii resimt asta, resimt sărăcia, inflația, nu le mai ajung banii, vine iarna, se va ridica plafonarea de la energie. Astea sunt lucruri reale. Europa nu este perfectă, dar este cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla ca țară. Vreau să continuăm acest drum, nu vreau să fim aici în vecinătatea astea periculoasă singuri de capul nostru. Vom intra în Schengen în ianuarie, lucrurile nu sunt perfecte, dar le putem face mai bune”, a spus europarlamentarul.