Peste 138.000 de sibieni au votat până la ora 17:00. Cea mai slabă prezență, în Vurpăr, cea mai bună, la Tilisca

Prezența la vot în județul Sibiu, la ora 17:00, a ajuns la 36,11%. Este mult mai mare decât la alegerile parlamentare din anul 2020, când prezența la aceeași oră era 24,25%.

138.121 de oameni au votat, până la ora 17:00, în județul Sibiu. Cei mai mulți alegători sunt din mediul urban, 96.074.

Tilișca are cea mai mare prezență la vot din județul Sibiu, respectiv 45,63%. Șelimbărul are o prezență de 44,10%, pe când Sibiul are o prezență de 42,40%.

Cea mai slabă prezență la vot este în Vurpăr, respectiv 17,68%.