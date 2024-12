Ce spun sibienii după Alegerile Parlamentare. Mulți sunt sceptici: ”Degeaba se schimbă câinele. Ne merităm soarta!” (video)

Alegerile parlamentare din 2024 au adus noi provocări și întrebări despre direcția în care se îndreaptă România.

Cu PSD în frunte, având 22,31% din voturi, urmat de AUR cu 18,29% și PNL cu 14,29%, rezultatele nu au adus surprize majore. Cu toate acestea, reacțiile sibienilor dezvăluie o dezamăgire profundă față de stagnarea percepută în sistemul politic, exprimată cel mai bine printr-o frază răsunătoare: „Degeaba câinele se schimbă, dacă lanțul rămâne același.”

Un vot care nu schimbă „lanțul”

Pentru mulți sibieni, alegerile din 2024 par să fi fost un exercițiu repetitiv, fără perspective reale de schimbare „România rămâne blocată în aceleași probleme cronice,” explică Robert, care vede rezultatele ca pe o confirmare a unui cerc vicios.

„După toți acești ani, tot PSD a rămas în frunte. Oamenii spun că vor o schimbare, dar nu vor să facă nimic. Tot PSD iese, în cele din urma. Părerea mea e că trebuia să fi ales oamenii pe altcineva. Şi mai ales AUR…Care sincer, este un partid prea naționalist și dus spre pro-rus, care nu ne va face bine. Uitați-vă la Georgia! Ce s-a întâmplat după alegeri. Oamenii au ieșit în stradă și deja este un război civil acolo, deci probabil o să iasă foarte urât, dar ne merităm soarta până la urmă.”

Votul antisistem și problemele structurale

Laurențiu analizează situația dintr-o perspectivă mai amplă, reflectând asupra mesajului transmis prin vot.

„Alegerile parlamentare de ieri reflectă situația, ca să zic așa, a ceea ce vede populația vizavi de partide. Cred că am asistat la un vot antisistem. Opoziția va fi importantă, dar este nevoie de reforme reale – mai puțin personal în domeniul public, digitalizare autentică și o administrare mai eficientă.” a declarat sibianul.

Laurențiu subliniază faptul că economia României este afectată de lipsa forței de muncă, o problemă amplificată de numărul mare de angajați în sectorul public. „Trebuie să luăm taurul de coarne și să reformăm statul,” adaugă el.

Dezamăgirea față de rezultate

Pentru alți sibieni, rezultatele alegerilor au fost greu de acceptat. Domnul Ancuța exprimă o mare dezamăgire:

„Românii noștri nu știu să-și aleagă stăpânii. Suntem atât de înapoiaţi, încât nu vedem viitorul copiilor și nepoților noștri. În rest, avem de toate în țara asta.”

Nicu, deși locuiește acum în județul Mureș, observă ascensiunea AUR. „Nu mă așteptam să fie atât de urât rezultatul pentru USR. Curentul naționalist prinde tot mai mult, iar asta e dezamăgitor” spune acesta.

Viitorul coalițiilor și speranțele sibienilor

În ciuda opiniilor diverse, sibienii sunt conștienți că viitorul depinde de formarea unei coaliții eficiente. Din perspectiva multora, politicienii au acum responsabilitatea să depășească diferențele ideologice și să livreze reformele promise.

Sibienii rămân vigilenți, iar rezultatele alegerilor parlamentare 2024 au deschis un nou capitol în politica românească. Fie că vorbim despre speranțe, îngrijorări sau dezamăgiri, cetățenii așteaptă cu nerăbdare să vadă dacă aceste alegeri vor aduce schimbarea dorită.