Cel mai tare party de Revelion din Sibiu, te trimite în Dubai. Hai la ”Backyard Masquerade Ball”

Încheie anul 2024 și întâmpină 2025 într-un mod cu totul special la Backyard Masquerade. Evenimentul promite o combinație unică de eleganță, surprize și o atmosferă de neuitat, într-o noapte în care granițele dintre realitate și fantezie dispar.

Pe 31 decembrie, la Redal Expo din Sibiu, „Backyard Masquerade” transformă Revelionul într-o experiență memorabilă. Acesta nu este doar o petrecere, ci o sărbătoare a imaginației și a misterului. Masca ta este biletul către o lume plină de surprize și momente neașteptate.

Evenimentul începe la ora 21:00 și aduce pe scenă artiști renumiți precum Dirty Nano, Vladimir și Sebastian. Dress code-ul serii este inspirat de eleganța și misterul specific balurilor mascate, încurajându-i pe toți participanții să intre în spiritul evenimentului.

Bilete și rezervări

Organizatorii au pregătit mai multe surprize și anunță că numărul de locuri este limitat. „Ne propunem să organizăm cel mai mare Revelion din oraș și să revoluționăm conceptul clasic de petrecere, similar cu o nuntă. Vrem să aducem ceva nou, un Revelion în stil Backyard. Pentru clienții noștri, am pregătit momente speciale: un photocorner dedicat pentru amintiri memorabile și artificii sub formă de proiecții în interiorul sălii și prosecco din partea casei la miezeul nopții. Menționăm că locurile sunt limitate, iar biletele sunt deja vândute în proporție de 60%. Am fost surprinși de interesul mare al clienților și le mulțumim pentru entuziasm”, transmit organizatorii.

Accesul general este 120 RON, urmând ca prețul la intrare să fie anunțat ulterior. Biletele pot fi achiziționate aici.

Pentru grupuri și o experiență mai exclusivistă, sunt disponibile și opțiuni de rezervare:

Mese standing, cu un consum minim de 1.000 RON (ideal pentru grupuri de 4-6 persoane).

Canapele standard, cu un consum minim de 2.000 RON (ideal pentru grupuri de 6-8 persoane).

Canapele VIP, cu un consum minim de 3.500 RON (ideal pentru grupuri de 8-10 persoane).

Pentru a-ți asigura locul la acest eveniment exclusivist, contactează organizatorii la numărul de telefon 0743 272 597.

Giveaway spectaculos

Participarea la cel mai tare party de Anul Nou de la Backyard Masquerade nu doar că îți garantează o noapte plină de magie și distracție, dar te introduce automat în cursa pentru o vacanță de vis la Dubai! Vacanța include patru nopți cu zbor și transfer inclus și va avea loc în perioada februarie – martie.

Cum poți participa?

Urmărește @backyard.party și @unovoyage_ pe Instagram. Dă like postării oficiale a concursului și distribuie-o pe story, cu tag la @backyard.party și @unovoyage_. Achiziționează-ți biletul online pentru Backyard NYE Masquerade Party. Etichetează în comentarii un prieten alături de care vrei să faci poze lângă Burj Khalifa. Poți comenta de câte ori vrei – fiecare etichetare îți crește șansele de câștig!

Concursul se încheie pe 31 decembrie 2024, la ora 21:00. Extragerea câștigătorului va avea loc LIVE pe 2 ianuarie 2025.