Premieră superbă la Sibiu. Zeci de oameni au împărțit mâncarea și bunătăți aduse de acasă la “Community Diner” (foto)

Curtea Muzeului Brukenthal a prins viață odată cu deschiderea celei de-a doua ediții a evenimentului „Christmas at the Palace”, o inițiativă menită să celebreze magia sărbătorilor într-un cadru unic. Atracția principală din acest an este instalația spectaculoasă de lumini amplasată pe strada pietonală Xenopol, acolo unde sâmbătă a avut loc pentru prima dată cina comunității.

Inima evenimentului a fost Cina Comunității, un concept inovator și emoționant care a adus oamenii împreună în jurul unei mese gigantice. Ideea acestei cine speciale a pornit din dorința de a aduce mai aproape comunitatea și de a da viață străzii Xenopol, care a devenit pietonală în urmă cu 2 ani.

„Am vrut să înfrumusețăm strada cu o ghirlandă de lumini care să rămână permanent aici. Asociația Focus a achiziționat ghirlanda și o va dona primăriei, oferind astfel un plus de valoare zonei”, a explicat Sebastian Marcovici de la Asociația Focus.

Un spațiu dedicat comunității

Pornind de la această transformare urbană, a luat naștere ideea mesei comunității. Participanții, localnici și turiști deopotrivă, au fost invitați să aducă de acasă mâncare, băuturi calde sau alte bunătăți pentru a le împărți cu ceilalți. Fără vreo intenție comercială, evenimentul a fost guvernat de principiul „sharing is caring”.

„Au fost oameni care au adus plăcinte cu mere, ceaiuri calde, chiar și o căsuță din turtă dulce. Câteva restaurante din zonă au contribuit cu platouri. Ideea a fost să creăm un dialog în comunitate, să strângem oameni din toate categoriile sociale la aceeași masă”, a spus Sebastian Marcovici.

Prima ediție a mesei comunității a fost un succes. Atmosfera caldă și deschiderea participanților au transformat strada Xenopol într-un pol al comunității.

Până pe 27 decembrie, „Christmas at the Palace” va include încă două ediții ale cinei comunității, anunțate exclusiv pe rețelele de socializare. Acestea vor păstra aceeași formulă: o masă comună unde fiecare aduce ce poate și împărtășește cu ceilalți.

De asemenea, următoarea ediție va avea un scop caritabil. Fondurile strânse vor fi donate unei case de copii din Sibiu, consolidând legătura dintre participanți și comunitatea locală.