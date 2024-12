Noua creșă din Mediaș va deservi 40 de copii. Lucrările aproape finalizate (foto)

Primarul Municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a efectuat marți, 3 decembrie 2024, o vizită de lucru la creșa din cartierul Vitrometan.

Situată pe strada Blajului, această unitate de învățământ este realizată în cadrul proiectului „Construire, echipare și operaționalizare creșă mică din municipiul Mediaș“, finanțat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Națională de Investiții (C.N.I.) S.A., Programul Național de Redresare și Reziliență, Subprogramul Unități și instituții de învățământ de stat, racordarea la rețelele de utilități fiind suportată din bugetul local al municipiului nostru.

Construcția, în suprafață de 3.000 de metri pătrați, va cuprinde 4 grupe, cu o capacitate totală de 40 de locuri, 3 nuclee funcționale – zonă administrativă, zonă destinată copiilor și zona spațiilor tehnico-gospodărești, dormitoare egale cu numărul de grupe, camere de joacă, vestiare și grupuri sanitare, spații pentru luat masa, cabinet medical, precum și spații cu funcțiuni auxiliare: spălătorie, călcătorie, biberonerie, bucătărie.

Creșa este cuprinsă în rețeaua școlară propusă spre funcționare pentru anul școlar 2025 – 2026, ca structură a Grădiniței cu Program Prelungit „Pinocchio“ din municipiul Mediaș.

De asemenea, au fost amenajate în zonă accesul carosabil și pietonal, parcare aferentă, zone verzi și iluminat.

„Proiectul care prevede construirea unei creșe în cartierul Vitrometan, așa cum se poate observa, prinde contur, iar lucrările se află spre final. Este o investiție pe care am promis-o în urmă cu câțiva ani medieșenilor care locuiesc în cartierul Vitrometan și, așa cum am spus și atunci, este nevoie de răbdare și de încredere pentru a duce la bun sfârșit astfel de proiecte. Eu le mulțumesc tuturor medieșenilor care au încredere în mine și în echipa pe care am creat-o la nivelul administrației publice locale, o echipă care chiar își dorește să modernizeze municipiul Mediaș“, a declarat primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman