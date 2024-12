Preot profesor de religie din Sibiu, condamnat după ce a agresat un elev. Îi plătește și daune morale

Un preot din Sibiu, profesor de religie la o școală din județ, a fost condamnat la finalul lunii trecute în urma unui incident grav petrecut în anul 2021. Preotul l-a lovit pe un elev, iar apoi, în fața anchetatorilor, a încercat să dea vina pe copil.

Totul s-a întâmplat în 4 martie 2021, însă Instanța a dat verdictul în 26 noiembrie 2024, notează Libertatea. Preotul, care se numește Adrian Cornel Toacșe, de la Parohia Mihăileni din județul Sibiu, a fost condamnat inițial la plata unei amenzi penale în valoare de 6.000 de lei. A făcut apel, iar judecătorii au redus sentința la 1.500 lei. Achitarea amenzii penale a fost amânată pe 2 ani, astfel că, dacă nu va mai comite o altă infracțiune, preotul va scăpa de pedeapsă, iar cazierul va rămâne curat. Preotul va trebui totuși să îi plătească daune morale băiatului în valoare de 5.000 lei.

Elev de 12 ani agresat de profesorul de religie

Elevul avea 12 ani la momentul incidentului. El a povestit că se afla în pauza dintre ore cu mai mulți colegi. La un moment dat, l-a împins pe unul dintre colegi în glumă. În curtea școlii se aflau profesorul de sport și cel de religie, care îi supravegheau.

„La un moment dat, văzând că eu îl împing pe unul dintre colegii mei, profesorul de religie mi-a spus să merg în clasă şi m-a întrebat «de ce te dai șmecher?», apoi a venit la mine şi m-a lovit cu palma în zona feţei (urechea dreapta) o singură dată. În acel moment m-am dezechilibrat, m-am lovit cu capul de peretele şcolii şi am căzut la pământ. În timp ce mă aflam la pământ profesorul de religie a venit la mine şi m-a ridicat de la pământ şi m-a trimis în clasă. Aici a vrut să dea mâna cu mine, mi-a spus că îi pare rău că m-a lovit, a vrut să-mi ofere pastile şi un corn ca să mă simt mai bine”, a spus elevul agresat.

Profesorul de religie a încercat să dea vina pe elev

În fața anchetatorilor, profesorul de religie, preot în județul Sibiu, a recunoscut că a existat un incident, dar care ar fi fost provocat de elev. El a susținut că nu l-a lovit pe băiat.

„În perioada ianuarie-iunie 2021 am fost profesor de religie la şcoala gimnazială din Mihăileni, sat Metiș. În data de 4.03.2021, în jurul orei 10:.00, în timp ce mă aflam în curtea şcolii gimnaziale, împreună cu profesorul de sport, elevii fiind în pauza dintre ore, l-am văzut pe elevul (…), cum îl îmbrâncea pe un alt coleg de clasa a II-a, astfel că am intervenit şi i-am solicitat pe un ton mai ridicat să înceteze şi să plece de la locul respectiv. Minorul a încetat să-l împingă pe celălalt elev, iar în timp ce acesta a trecut pe lângă mine mi-a adresat injurii. Atunci eu am ţipat la el şi am încercat să pun mâna pe el, a încercat să fugă, însă s-a împiedicat şi a căzut. L-am prins de haină în zona cefei şi l-am ridicat în picioare, însă nu l-am lovit cu palma în zona feţei sau în alt fel. Nu am văzut ca minorul să se fi lovit cu capul de zid. Nu l-am jignit în vreun fel şi nu i-am adresat injurii, ci doar am ţipat la el pentru a înceta să-l agreseze pe celălalt elev şi a nu mă mai înjura pe mine”, a spus profesorul de religie.

Instanța a respins afirmația profesorului referitoare la faptul că elevul s-ar fi lovit după ce a căzut, având în vedere declarațiilor elevilor și profesorilor martori la eveniment.

