Second-hand-urile din Sibiu revin în trend. Pensionarii și tinerii, principalii clienți (video)

Magazinele second-hand sunt tot mai frecventate în Sibiu, fiind preferate de pensionari, dar și de tineri. Aceștia caută haine unicat, vintage sau produse de calitate la prețuri accesibile. Ziua de marți este considerată un moment ideal pentru cumpărături, datorită promoțiilor „Orice produs la 2 lei”, oferite de mai multe astfel de magazine.

La primele ore ale dimineții, în fața acestor magazine se formează cozi. Sibienii vor să fie primii care intră și să aibă acces la cele mai bune produse. „Oamenii așteaptă dimineața pentru că marțea avem toate produsele la 2 lei. Așteaptă pentru că avem marfă bună, iar clienții sunt fideli”, explică o vânzătoare de la un magazin second-hand situat pe strada Turnului.

Motivul principal pentru care sibienii aleg magazinele SH este prețul accesibil, în special pentru cei cu venituri mici sau pensii modeste. Adriana, o clientă fidelă, explică:

„Vin destul de des, aproape în fiecare marți, cum îmi permite timpul. Acum am dat o fugă în timpul programului. Vin pentru că găsesc aproape mereu ce-mi doresc și produse de calitate. Și, ca tot românul, ne uităm și la bani. Am două fetițe, iar banii îi gestionăm să le ajungă lor”, a spus Adriana.

Pensionarii sunt și ei clienți constanți, atrași de prețurile mici și varietatea produselor:

„Îmi plac second-hand-urile pentru că prețurile sunt mici, mai ales la pensia mea. Găsesc încălțăminte bună, pe care altădată trebuia să mi-o fac pe comandă. Azi am luat un batic să-l folosesc pe post de fular. Îl spăl și este perfect”, spune o sibiancă.

O tânără din Sibiu spune că în magazinele second hand găsește haine care i se potrivesc. „Eu prefer sa merg la second hand in primul rând pentru ca hainele sunt ieftine si de cele mai multe ori găsești lucruri de calitate. Alt motiv este acela că stilul meu nu se mai regăsește în moda noua, în ceea ce poarta tinerii acum. Apoi sunt atât de multe mii de tone de haine, putem refolosi si recicla”, a declarat o tânără din Sibiu.

Chiar și așa nu toți sibienii cumpără regulat din magazinele second-hand. O altă femeie recunoaște că preferă lucrurile noi, chiar dacă uneori apelează la produse ieftine.

„Nu cumpărăm în fiecare zi de la second-hand. Prefer lucrurile noi, chiar dacă sunt și de la chinezi. E treaba celor care își iau de la second-hand. Sunt oameni cu buget mai redus și preferă astfel de magazine. Eu am o pensie mai bunicică, nu mă plâng”, spune o altă sibiancă.