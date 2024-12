Gabriel Florea este noul viceprimar din Cisnădie. Orlățan: „E un om deosebit și are experiență”

Gabriel Florea (PSD) este noul viceprimar al orașului Cisnădie. El a fost subprefectul județului Sibiu și a mai ocupat funcția de consilier local.

Noul viceprimar al orașului Cisnădie este Gabriel Florea de la PSD. El a candidat, în vară, la funcția de primar al orașului, dar a obținut 714 voturi, clasându-se pe locul 4. În ședința de marți a Consiliului Local, el a fost singura propunere de viceprimar.

Mircea Orlățan, noul primar din Cisnădie, spune despre Gabriel Florea că este un om cu experiență, iar cisnădienii îl apreciază. „Noi l-am susținut pe domnul Gabi Florea și nu am dorit să avem viceprimar. Din iunie și până acum am tot povestit, ne-am armonizat planurile și proiectele și era cunoscut faptul că dorim această colaborare. E un om deosebit, un om iubit de comunitate, dânsul are experiență, a fost și subprefect. De asta nu am avut altă propunere noi și, mai departe, am reușit să îi convingem și pe ceilalți, drept dovadă a fost ales cu 16 voturi din 18. Doar cei de la AUR nu au votat”, a spus primarul Mircea Orlățan.

Gheorghe Huja, fostul primar al Cisnădiei, care acum este consilier local, l-a votat, de asemenea, pe Gabriel Florea în funcția de viceprimar. Anterior se vehicula faptul că Huja și-ar fi dorit acest post, însă PNL nu a făcut nicio propunere de viceprimar.