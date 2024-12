Weekend special la Teatrul „Gong”. Patru reprezentații pentru copii, puse în scenă

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă în acest final de săptămână spectacolele pentru copii „Au fost odată… două picioare/ Once upon a time… two feet” cu Veronica Gonzalez (Italia) și „Nebunia Mozart/ Crazy Mozart” cu Santiago Blomberg și Sebastián Guz (Argentina).

„Au fost odată… două picioare/ Once upon a time… two feet” este un spectacol non-verbal inovator, ce redefinește tehnica animației printr-o abordare neconvențională a mânuirii păpușilor cu ajutorul picioarelor. Producția o readuce la Sibiu pe Veronica Gonzalez (Italia), una dintre cele mai apreciate creatoare de teatru din Europa. Acest nou spectacol, prezentat în premieră la Sibiu, aduce un omagiu basmelor și fanteziei, într-o structură cu mult umor. Spectacolul are o durată de aproximativ 60 de minute și nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 4 ani. Spectacolul va fi prezentat vineri, 6 decembrie și sâmbătă, 7 decembrie, de la orele 11:00.

„Nebunia Mozart/ Crazy Mozart” este un concert original, ce îmbină muzica cu teatrul și magia circului. O simfonie de situații absurde, în care publicul va participa activ la fiecare moment. Un spectacol unic pentru cei ce sunt gata de râsete, distracție și cântat alături de acești doi muzicieni, care vor face imposibilul pentru a supraviețui acestui haos muzical incitant. Spectacolul – concert are o durată de aproximativ 50 de minute și este recomandat tuturor categoriilor de vârstă. „Nebunia Mozart/ Crazy Mozart” este programat sâmbătă, 7 decembrie, de la ora 18:00 și duminică, 8 decembrie, de la ora 11:00.

Prețul unui bilet la oricare din reprezentații este de 24 de lei, tarif unic, nereturnabil. Accesul la oricare din reprezentațiile de mai sus se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro.

Evenimentul este prezentat în cadrul Galei Aniversare a 75 de ani de la înființarea Teatrului pentru Copii din Sibiu. Agenda aniversară va include evenimente speciale ce vor avea loc în perioada decembrie 2024 – iunie 2025, până la finalul stagiunii curente.

Teatrul pentru Copii și Tineret GONG împlinește 75 de ani. Istoria sa începe în 1948 când, sub denumirea de „Țăndărică”, s-a înființat teatrul de păpuși, în cadrul Sindicatului mixt al artiștilor, scriitorilor și ziariștilor din Sibiu. Ca instituție profesionistă de spectacole a fost înființat în anul 1949 (21 decembrie), reprezentând a doua instituție din țară de acest gen, după Teatrul de Păpuși „Țăndărică” din București. Din 1949 și până în 1997 denumirea sa a fost Teatrul de păpuși LICURICI. În prezent, instituția își desfășoară activitatea sub denumirea de Teatrul pentru Copii și Tineret GONG Sibiu.