Averile consilierilor locali ai Sibiului. Unul are monede de aur și criptomonede, iar altul deține 5 apartamente și o casă

Consilierii locali ai municipiului Sibiu și-au depus declarațiile de avere odată cu începerea mandatului. Jurnaliștii Ora de Sibiu au analizat situațiile financiare ale aleșilor locali, iar documentele relevă un tablou pestriț. Unii dintre ei au acumulat sume frumușele în conturi, dețin mai multe proprietăți, pe când alții trăiesc modest. Majoritatea consilierilor au mai multe locuri de muncă, câțiva dețin acțiuni și titluri de stat, iar unul singur are criptomonede.

Ordinea declarațiilor analizate este alfabetică, iar interpretarea datelor transmise de consilierii locali este cât se poate de obiectivă.

Adrian-Cosmin Bibu nu are case și nici mașină

Adrian Bibu (PNL) avea, la momentul depunerii declarației de avere la preluarea mandatului, 16.701 lei și 31 euro în 9 conturi bancare. El mai are de recuperat un împrumut în valoare de 236.000 de la o persoană fizică. Are două credite, scadente în 2046 și 2047, în valoare de 125.000 de lei și 118.000 de lei.

Adrian Bibu nu are niciun teren, niciun apartament și nicio casă. Nu are nici autoturism, dar nici bunuri, cum ar fi bijuterii sau obiecte de artă care să depășească 5.000 de euro.

În ceea ce privește veniturile lui Bibu, el are un salariu de 166.379 lei pe an pentru funcția de administrator public al județului și o indemnizație de 13.312 lei pentru funcția de consilier local al municipiului Sibiu. Adrian Bibu a mai încasat și vouchere în valoare de 1.450 lei.

Corina Bokor, fără bani în conturi

Corina Bokor (PSD), fostul viceprimar al Sibiului, actualmente consilier local, nu are terenuri, proprietăți imobiliare sau mașină. Ea a primit 195.000 de lei, bani acordați cu titlu de împrumut către PSD Sibiu, pentru alegerile parlamentare din acest an, acolo unde a candidat la Camera Deputaților.

Consiliera nu are niciun ban în conturi.

Bokor are un credit, scadent în 2026, în valoare de 40.000 de lei. În calitate de viceprimar, ea a câștigat 196.056 lei. Soțul ei a câștigat 229.000 lei din dividende de la trei societăți comerciale la care este asociat.

Ruxandra Cibu Deaconu are titluri de stat și acțiuni

Ruxandra Cibu Deaconu (USR) este consilierul cu cele mai multe acțiuni în societăți comerciale listate la Bursă și titluri de stat. Potrivit declarației de avere, ea are 90.844 de lei și 35.722 de euro din acțiuni, dar și 3.000 de lei din titluri de stat.

Ruxandra Cibu Deaconu deține un teren în municipiul Sibiu, în suprafață de 455 metri pătrați, achiziționat prin contract de vânzare-cumpărare în anul 2012. De asemenea, ea deține o casă de locuit, în suprafață de 93,35 metri pătrați, achiziționată în anul 2012, și un apartament, de 56,22 metri pătrați, achiziționat în anul 2010, ambele în municipiul Sibiu.

De asemenea, consiliera are 3 mașini: Skoda din 2015, Peugeot din 2016 și Dacia din 2017. La capitolul bunuri, ea a declarat că are monede de aur și argint, ce au o valoare estimată la 18.000 de euro, toate dobândite în anul 2010. Cibu are în conturi 1.500 de euro și 12.900 de lei.

În ceea ce privește datoriile, consiliera a contractat, în anul 2024, de la doi creditori, sumele de 30.000 lei și 25.000 lei, ambele scadente anul acesta.

Ruxandra Cibu Deaconu este manager de proiect la Oracle Global Services și are un salariu anual de 153.947 lei. De asemenea, a încasat o indemnizație de consilier județean de 21.190 lei/an. Soțul acesteia încasează un salariu de 37.893 lei pe an și dividende de la aceeași companie la care e angajat în valoare de 102.879 lei. Cei doi copii au o alocație de 3.072 lei pe an fiecare.

Corina-Simona Dăncilă are trei case și mai multe terenuri

Corina Dăncilă (PNL) deține, împreună cu soțul ei, două terenuri intravilane în Sibiu, de 800 mp și 1.700 mp, achiziționate în 1999, respectiv 2003. De asemenea, împreună dețin și un teren intravilan de 604 mp în Poiana Sibiului, cumpărat în 2002. Dăncilă și soțul ei au moștenit patru terenuri forestiere în Jina și în Bistra, județul Alba.

Consiliera PNL are două case de locuit, construite în 2001 și 2006, în municipiul Sibiu. Una are 404 mp, iar cealaltă, 304 mp. De asemenea, împreună cu soțul deține și o casă de vacanță în Poiana Sibiului, cumpărată în anul 2002.

Trei mașini deține Corina Dăncilă: BMW din 2015, Land Rover din 2017 și Chevrolet din 2007, primit moștenire. Mai are, de asemenea, și o remorcă Stedele.

Corina Dăncilă are 2.353 de euro în cont și trei credite. Unul dintre ele, în valoare de 98.000 lei, este scadent în 2024, iar celălalte, de 100.000 lei și 30.000 lei, scadente în 2026, respectiv 2027.

În ceea ce privește veniturile încasate într-un an, Dăncilă primește un salariu de 25.209 lei de la Asociația Villa Hermann și o indemnizație de consilier de 13.545 lei. Soțul acesteia aduce în casă un salariu de 82.090 lei pe an, fiind angajat la Autoritatea Vamală Română. Ei au mai încasat și 15.045 lei prin exploatare și valorificare masă lemnoasă din localitatea Bistra din județul Alba.

Constantin Dincă, salariu de profesor și inspector școlar

Constantin Dincă (AUR) nu are terenuri, dar deține două apartamente, împreună cu soția lui, în municipiul Sibiu. Unul, de 25 mp, l-a cumpărat în 2003, iar celălalt, de 75 mp, l-a cumpărat în 2012. Dincă conduce o Dacia Logan din 2007 și o Skoda Octavia din 2008.

El are un credit, contractat în anul 2012, scadent în 2032, de 40.000 de euro.

Constantin Dincă este inspector școlar și are un salariu de 85.233 de lei. De asemenea, el este profesor la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Sibiu, de unde încasează 6.912 lei pe an. În declarația de avere a menționat că a fost plătit cu 1.368 pentru evaluarea lucrărilor de Bacalaureat. Soția acestuia, și ea profesoară, încasează un salariu de la Colegiul Național „Octavian Goga” de 78.990 lei pe an. Și ea a primit, de asemenea, 1.387 lei pentru evaluarea lucrărilor de Bacalureat. Soția lui Dincă mai câștigă un salariu de 4.543 de lei pe an și de la Școala Gimnazială Romano-Finlandeză Sibiu.

Ciprian-Gheorghe Fulea, în topul celor mai avuți consilieri locali

Ciprian Fulea (PNL) este unul dintre cei mai avuți consilieri locali. Deține terenuri, apartamente, și ceasuri valoroase.

Potrivit declarației de avere încărcată recent pe site-ul Primăriei, Fulea are, împreună cu soția lui, patru terenuri în intravilanul municipiului Sibiu, dintre care două de 1.079 metri pătrați, și alte două de doar 19,81, respectiv 19,60 metri pătrați. Consilierul mai deține și un apartament de 66,13 mp, achiziționat în 2014, și un apartament de 68,59 mp, dobândit prin devălmășie, ambele în Sibiu.

Consilierul nu are autoturism, potrivit datelor notate în declarație, însă deține ceasuri în valoare de 14.000 de euro, dobândite între anii 2017-2019.

Fulea are acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale în valoare de 2.300 lei, dar și împrumuturi acordate în nume personal, în valoare de 51.681 euro. De asemenea, el are un credit, scandent în 2044, de 169.399 lei.

În ceea ce privește veniturile, Ciprian Fulea este directorul economic al unei companii care prestează servicii de consultanță pentru instituții publice, acolo unde câștigă un salariu de 23.357 lei anual. Totodată, are o indemnizație de consilier local de 12.334 lei pe an. Soția lui lucrează la stat, fiind consilier în cabinetul președintei Consiliului Județean Sibiu, având un salariu de 87.825 lei pe an. Soții Fulea au un copil, care are o alocație de 3.059 lei pe an.

Bianke-Marion Grecu are două terenuri și două apartamente în Sibiu

Bianke Grecu (FDGR) deține, împreună cu soțul ei, două terenuri în intravilanul municipiului Sibiu, achiziționate în 2015, respectiv 2019, cu o suprafață de 209, respectiv 143,47 mp. Potrivit declarației de avere, Grecu are două apartamente, de 80 mp și 97 mp, ambele în Sibiu, unul cumpărat, iar altul dobândit ca urmare a unei donații în 2019.

Consiliera deține două autoturisme: Opel din 2006 și BMW din 2019. Are două credite la bancă, de 180.000 lei și 12.500 euro, scandente în 2034, respectiv 2028.

În ceea ce privește veniturile, Bianke Grecu a primit 4.725 lei, cu titlu de ajutor financiar din fonduri externe, de la Fundația Saxonia din Râșnov. Aceeași fundație i-a mai plătit 32.595 lei cu titlu de „ajutor financiar din fonduri externe pentru elaborare manual german clasa a 8-a. Grecu a încasat 2.952 lei – suport financiar profesor – de la Geiger Group România. Grecu este profesor la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” și a încasat un salariu anual de 73.133 lei, respectiv vouchere de vacanță de 1.450 lei și primă de carieră didactică de 1.500 lei. Grecu este profesor și la Școală Gimnazială nr. 21, de unde a încasat 526 lei. Soțul consilierei este administrator la Parohia Evanghelică și a avut un venit anual de 44.506 lei. El primește o pensie de 94.224 lei de la Ministerul Apărării.

Bianke Grecu are venituri și din activități independente. Ea a încasat 1.458 și de la Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. Grecu a primit o indemnizație de 14.755 de lei în calitate de consilier local și 2.795 lei pentru drepturi de autor de la două edituri.

Totodată, în contul soților Grecu au intrat, într-un an, 28.536, bani cu titlu de chirie de la un imobil închiriat.

Wolfgang-Alexander Guib, consilierul fără proprietăți imobiliare

Cel mai tânăr consilier local, Wolfgang-Alexander Guib (FDGR), nu are nici terenuri, și nici case sau apartamente. Nu deține niciun autoturism, nu are obiecte prețioase ori obiecte de artă și nu și-a făcut niciun credit.

El este director general la o societate comercială și încasează un salariu anual de 101.919 lei. De asemenea, este director general al unei companii care oferă servicii de call-center în limba germană și câștigă anual 42.860 lei. Soția acestuia este manager de proiect și câștigă 72.000 lei pe an.

Sara Konnerth deține proprietăți moștenite sau donate

Sara Konnerth (FDGR) deține două terenuri agricole în Sibiu, unul de 5.000 mp, altul de 67.200 mp, unul dobândit printr-o donație, altul moștenit. De asemenea, deține și un teren intravilan, de 4.300 mp, tot în Sibiu, dobândit în urma unei donații. Konnerth are o casă în Sibiu, de 124 mp, dobândită tot printr-o donație, în anul 1996. De asemenea, deține un apartament în oraș, de 71 mp, pe care l-a achiziționat în 2001.

Sara Konnerth conduce un autoturism marca Skoda Fabia, fabricat în 2008. În noiembrie, când a întocmit declarația de avere, avea 11.210 euro în cont.

În ceea ce privește veniturile, Konnerth a câștigat 5.503 lei de la Universitatea „Lucian Blaga” și 2.160 lei de la Asociația Școlii Germane Friedrich-Wilhelm pentru activitate didactică. Ea mai încasează o pensie de 52.260 lei și o indemnizație de consilier local de 14.755 lei. Soțul acesteia are o pensie de 74.256 lei pe an.

Helmut Lerner, viceprimarul fără mașină

Viceprimarul Helmut Lerner (FDGR) nu deține terenuri, însă are cotă parte dintr-o casă în Agnita de 209 mp, moștenită în 1994. El nu are autoturism și nici nu deține obiecte de valoare sau opere de artă. În conturile bancare are 218.526 lei și 347 euro.

Helmut Lerner are un salariu de 65.270 lei pe an de la FDGR și o indemnizație de 14.755 lei de la Consiliul Local. El are și o pensie de 82.764 lei.

Victor Leția, printre consilierii cu cea mai mică avere

Victor Leția (USR) este nou intrat în Consiliul Local. Potrivit declarației de avere depusă la începerea mandatului, el nu deține proprietăți imobiliare. Soția lui, în schimb, are un teren agricol în Spring, Alba, achiziționat în 2023, un teren intravilan în Sibiu și o casă de locuit în municipiu, ambele dobândite prin donație.

În ceea ce privește veniturile, el încasează un salariu de 68.670 lei anual, fiind directorul comercial al societății Baltur Sib. Soția lui este director de marketing la o altă societate comercială și are un venit de 84.000 lei.

Leția are un credit la bancă, din 2021, în valoare de 74.000 lei, scadent în 2026.

Paul-Constantin Mezei, două case și un teren moștenite

Paul Mezei (FDGR) are, împreună cu soția lui, două case și un teren agricol, toate dobândite prin moștenire. Nu are mașină pe numele său, nici obiecte de artă sau obiecte de valoare.

Consilierul are, în schimb, două credite, scadente în 2024 și 2032, în valoare de 38.000 lei și 28.616 euro.

În ceea ce privește veniturile anuale, Mezei încasează 54.058 lei, în calitate de director vânzări, de la AMDOORS SRL, și 12.720, indemnizație de consilier local. Soția acestuia câștigă 33.162 lei ca director de vânzări la aceeași firmă.

Diana-Maria Mureșan, consiliera cu cele mai multe acțiuni

Diana Mureșan (USR) deține, împreună cu soțul ei, o casă de 146 mp, achiziționată în 2015, și un apartament de 43 mp, achiziționat în 2017. La momentul depunerii declarației de avere, Mureșan avea în conturi 64.170 lei și 39.330 euro.

Consiliera nu deține bijuterii sau alte obiecte de valoare, dar are acțiuni bursiere, titluri de stat sau părți sociale din companii listate la Bursă în valoare de 296.220 lei și 613.958 euro. În plus, a acordat un împrumut în nume personal, de 20.000 de lei, către Partidul Uniunea Salvați România.

Veniturile consemnate în ultima declarație de avere constau într-o indemnizație de consilier local de 14.640 lei și salariu, din poziția de manager a unei societăți comerciale, de 22.776 lei. Soțul ei câștigă, din aceeași poziție, la aceeași societate, tot 22.776 lei. Mureșan are și venituri din investiții, respectiv 15.375 lei titluri de stat la Ministerul de Finanțe, 20.362 euro și 19.402,80 euro dividende de la o societate comercială. Consiliera a primit, de asemenea, 31.710 lei de la Guvernul României, sumă acordată pentru hrană și cazare cetățeni ucraineni.

Mihai-Cercel Onițiu, mai avut decât viceprimarul Helmut Lerner

Viceprimarul Mihai-Cercel Onițiu (PNL) a adunat sume frumușele în conturi. Potrivit declarației de avere, el avea, în noiembrie, 79.795 lei și 6.200 euro în conturi.

Onițiu are, împreună cu soția, o casă de 219 mp în Șelimbăr, construită în 2016, și două terenuri, în Șelimbăr și Cisnădioara, de 969 mp și 519 mp, cumpărate în 2009 și 2021. Viceprimarul conduce un Renault din 2009.

Pe lângă indemnizația de consilier de 12.335 lei și salariul de viceprimar de 28.448 lei, Onițiu a mai câștigat 19.793 lei, fiind director de vânzări la un SRL. Soția lui este profesor la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu și a câștigat 71.393 lei.

Zeno-Karl Pinter, salariu de profesor și cercetător științific

Consilierul Zeno-Karl Pinter nu deține terenuri, dar are o casă de locuit, de 101 mp, în Sibiu, cumpărată în anul 1996. El deține trei autoturisme: Honda din 1991, Skoda din 2010 și Dacia Duster din 2019. Nu are obiecte de artă și nici alte obiecte de valoare.

În ceea ce privește veniturile, Pinter a încasat 145.506 lei de la ULBS, sub formă de normă didactică, 42.156 lei de la Institutul de Cercetări Socio-Umane, sub formă de normă de cercetare, și 445 lei de la Institutul de Arheologie sub formă de salariu. De asemenea, el a câștigat un salariu de 9.776 lei de la o companie privată. Indemnizația de consilier local este 15.054 lei.

Paul-Jurgen Porr are 5 apartamente și o casă

Paul Porr (FDGR) deține un teren intravilan în Sibiu, de 796 mp, achiziționat în anul 2012. De asemenea, are o casă de locuit în municipiul reședință de județ, din 2012, de 123 mp. Deține, de altfel, și 5 apartamente, toate în Sibiu.

Consilierul are un autoturism marca Dacia Logan fabricat în anul 2006. Nu deține acțiuni la Bursă, obiecte de artă sau bijuterii. În conturile bancare, Porr are 75.500 lei, 4.600 euro și 7.500 dolari.

În ceea ce privește veniturile, Paul Porr primește un salariu de 156.000 lei anual de la Clinica Polisano, acolo unde este director științific. Soția lui, care este medic primar, câștigă 132.000 de lei de la Spitalul Județean. Ea este medic și la privat, la Polisano, de unde îi intră în cont 70.000 lei, dar și la cabinetul individual, unde câștigă 82.000 lei. Familia Porr închiriază trei dintre apartamentele pe care le deține, de unde a încasat 8.160 euro. Consilierul primește și o pensie de 61.000 lei anual. Anterior, Porr a avut și indemnizație de consilier județean de 13.000 lei.

Gabriel Tischer are monede de aur și criptomonede

Gabriel Tischer (FDGR), deși nu are terenuri, case și mașini, deține monede de aur, păstrate într-o cutie de valori în Germania, în valoare de 30.495 euro. El le-a dobândit între ani 2021-2022.

În conturi, Tischer are 20.000 de euro și 44.878 lei. El a acordat câteva împrumuturi, către o persoană privată și către trei societăți, în valoare de 14.000 euro, respectiv 48.400 lei. De asemenea, este singurul consilier local care are criptomonede – în valoare de 6.000 de euro.

La capitolul venituri, Gabriel Tischer a menționat că a avut o indemnizație de 10.176 lei în calitate de consilier județean. A câștigat 19.780 lei din dividende la o societate la care este acționar. De asemenea, a câștigat un salariu de 147.052 lei, fiind membru în Consiliul de Administrație al unei societăți din Onești. Totodată, a încasat 8.275 lei de la o societate din Dej, unde este membru în Consiliul de Administrație, și încă 49.748 lei de la o societate din Caransebeș, fiind președintele Consiliului de Administrație. Soția acestuia este profesoară la Colegiul Național „Octavian Goga” și a câștigat 91.736 lei. De la Casa de Pensii, consilierul primește o indemnizație de 34.370 lei anual.

Până în 5 decembrie, Laura Barac (PSD), Claudiu-Lucian Curiban (AUR), Nicolae Forir (PSD), Ionuț Ghișe (USR) și Gheorghe Hunyadi (PNL) nu și-au depus declarațiile de avere.