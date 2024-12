Cum explică USR ascensiunea AUR în județul Sibiu. Adrian Echert:,,Aici poartă o vină și partidele vechi”

Adrian Echert, liderul USR Sibiu, a fost invitat recent la podcastul „Ora de Politică” realizat de Ora de Sibiu, unde a discutat despre rezultatele recente ale alegerilor și despre ascensiunea neașteptată a partidului AUR în județul Sibiu.

Echert a subliniat că AUR a obținut o performanță remarcabilă în județ, ajungând pe locul al doilea, în ciuda unei campanii electorale mai puțin vizibile.

AUR – o forță în județul Sibiu, fără o campanie puternică

Echert a remarcat că AUR a reușit să obțină un scor impresionant în județul Sibiu, chiar și fără o campanie electorală semnificativă. „Avem AUR pe locul doi în județul Sibiu, fără să fi văzut mare campanie. E un lucru care ne pune pe gânduri”, a spus liderul USR Sibiu. Această performanță ridică întrebări despre motivul pentru care partidul extremist a reușit să câștige teren în fața unor formațiuni precum USR, care beneficiază de o imagine pozitivă în multe zone ale județului.

AUR, „rege” în municipiul Sibiu și în alte localități din Ardeal

Dragoș Popescu, moderatorul podcastului, a subliniat că AUR a dominat rezultatele electorale în municipiul Sibiu, afirmând: „Dacă vorbim de municipiul Sibiu, AUR e rege. Suntem cam singurul județ din Ardeal în care AUR a fost votat așa de masiv.” Popescu a adus în discuție întrebarea care frizează realitatea politică a județului: „De ce oamenii din mediul rural s-au îndreptat către AUR și nu au ales USR?” În multe localități din județ, inclusiv orașele Avrig și Tălmaciu, AUR a câștigat detașat față de USR, ceea ce sugerează o tendință îngrijorătoare pentru partidele de centru-stânga.

Please enable JavaScript play-sharp-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Nemulțumirea generală și ascensiunea extremismului

Adrian Echert a explicat că victoria AUR în județul Sibiu este, în mare parte, rezultatul nemulțumirii profunde a cetățenilor față de clasa politică tradițională. „Oamenii au fost nemulțumiți, asta e. Și aici poartă o vină și partidele vechi, poate și noi, într-o mică măsură, pentru că noi nu am reușit să fructificăm aceste nemulțumiri din opoziție,” a spus Echert. Liderul USR a subliniat că imaginea negativă a USR a fost alimentată de o campanie agresivă, în special de posturile media care au asociat partidul cu guvernarea anterioară, în ciuda faptului că USR a fost la guvernare doar pentru o perioadă scurtă de șase luni.

„Am fost asociați mereu cu PSD și PNL în campaniile de defăimare. Chiar dacă am fost la guvernare doar șase luni, ni s-au atribuit toate greșelile făcute în ultimele decenii, inclusiv în timpul pandemiei,” a explicat Echert, subliniind impactul negativ al propagandei asupra imaginii USR în rândul electoratului rural.

O lecție pentru partidele tradiționale și pentru USR

Dragoș Popescu a întrebat dacă USR își asumă o parte din responsabilitate pentru ascensiunea AUR și pentru pierderile de teren în fața acestora. Adrian Echert a recunoscut că USR nu a reușit să adreseze așteptările tuturor cetățenilor, iar partidele politice tradiționale nu au reușit să răspundă eficient nemulțumirilor electoratului. „Ba da, avem și noi o vină. Dacă ne uităm la cifre, am pierdut și noi procente. Și la nivel local, nu am reușit să ne menținem așa cum ne-am fi dorit,” a spus Echert, recunoscând că multe voturi au fost pierdute în favoarea partidelor mai mici sau celor care s-au desprins din USR.

Urmăriți interviul realizat de Dragoș Popescu, joi 5 decembrie, de la ora 18:00 pe www.oradesibiu.ro , pe pagina noastră de Facebook, precum și pe canalul nostru de youtube.