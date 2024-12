Regele Dorin Cioabă îndeamnă romii să voteze cu Lasconi. „Legionarii ne-au omorât, ne-au distrus poporul în lagăre” (video)

Dorin Cioabă, autoproclamat regele internațional al romilor, și-a anunțat în mod public susținerea pentru Elena Lasconi la alegerile prezidențiale și i-a îndemnat pe membrii comunității să nu voteze cu un candidat care susține mișcarea legionară.

Regele romilor, Dorin Cioabă, a spus, într-un video publicat pe rețeaua TikTok, că va vota cu Elena Lasconi la prezidențiale. El i-a îndemnat pe membrii comunității să facă același lucru și să nu se lase păcăliți de discursurile candidaților care îi comemorează pe legionari.

Cioabă: „Aceste persoane îi comemorează pe cei care au dus poporul nostru în lagărele de exterminare”

Dorin Cioabă a precizat că partidele extremiste au discursuri amenințătoarea pentru comunitatea romă și a subliniat faptul că nu poate vota cu o persoană care îi comemorează pe legionari. El consideră că referințele candidatului Călin Georgescu sunt o insultă la adresa romilor.

„Am un mesaj pentru întreagă comunitate de romi, dar și pentru cei care mă cunosc și știu că mă ocup cu problematica romilor și reprezint romii la nivel național. Aș vrea să vă spun acum, în prag de alegeri, pentru că suntem pe 8 decembrie să ne alegem președintele, aș vrea să vă fac câteva recomandări. În primul rând, trebuie să înțelegem că trebuie să apărăm valorile democratice. Dacă cursul acesta se va schimba, și cum vedem că partidele extremiste au început cu tot felul de mesaje, care sunt foarte amenințătoare pentru noi, comunitatea, chiar dacă sunt învăluite cumva într-un discurs frumos, trebuie să avem grijă că este un măr otrăvit. Nu trebuie să ne uităm la aceste discursuri fără conținut, care ne fac pe noi să votăm anumite persoane. Aceste persoane și aceste partide care au intrat în Parlament comemorează pe cei care au distrus poporul nostru rom, pe cei care au dus poporul nostru în lagărele de exterminare. Acestea sunt promovate în mass-media și mă mir că autoritățile au lăsat să se difuzeze așa ceva și nu au fost oprite imaginile cu doamna Șoșoacă care participă la comemorarea unui legionar care a distrus comunitatea noastră de romi. Noi, romii, trebuie să înțelegem că nu putem să ne alăturăm acestor partide extremiste care însăși prin activitatea și statutul lor vor o țară în care să nu mai existe minorități. Faptul că l-au pomenit pe Antonescu și l-au făcut erou și l-au comemorat pe Codreanu și pe alți legionari care au distrus comunitatea noastră, asta ne face pe noi să ne detașăm clar de aceste partide”, a spus Dorin Cioabă.

Regele romilor: „Discursul candidatului Georgescu nu e pentru noi, ci împotriva noastră”

Regele romilor a mai precizat că o cunoaște pe Elena Lasconi și știe că ea susține comunitatea romilor. Dorin Cioabă i-a îndemnat pe oameni să o voteze în turul al doilea.

„Mesajul meu este ca comunitatea de romi să voteze duminică candidatul Elena Lasconi. Garantul democrației este o doamnă pe care o cunosc de foarte mulți ani, cu care am colaborat și am avut anumite proiecte și știu că s-a implicat în problematica noastră. A promovat această minoritate. Ea este susținută de partidele puternice, a declarat că nu va susține partidele extremiste și candidatul lor. (…) Așadar, pentru toți membrii comunității noastre de romi, lăsați discursurile acestea ale candidatului Georgescu pentru că ele nu sunt pentru noi, ele sunt exact împotriva noastră. El promovrează un curent care să elimine comunitatea noastră de romi, să ne facă să plecăm singuri din țara asta, creând anumite legi împotriva noastră. El vorbește frumos, dar cine vorbește mult si greșește. Acest candidat a greși când l-a pomenit pe Antonescu și l-a făcut un idol al lui, l-a dat exemplu. Cei din partidele celelalte au promovat legionarismul și iată că au pierdut voturile noastre. (…) Pentru noi înseamnă un lucru foarte grav. Noi o vom vota pe Elena Lasconi și voi, dragii mei romi, lăsați aceste discursuri și nu vă lăsați influențați. Știm prin ce am trecut.

Chiar imnul nostru spune că legionarii ne-au omorât pe noi și nu vom vota și nu vom promova astfel de politici. Elena Lasconi este o femeie serioasă, care a făcut multe lucruri în comunitatea unde e primar, a ajutat foarte mult membrii comunității rome. Comunitatea romilor va vota cu Elena Lasconi. Întodeauna v-am îndemnat la lucruri bune”, a mai spus Dorin Cioabă.