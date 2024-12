Ianis Stoica, veste importantă despre viitorul său la FC Hermannstadt: “Asta e cel mai important acum”

Deși are oferte tentante din SUA, jucătorul de la FC Hermannstadt, Ianis Stoica își dorește să continue la Sibiu cel puțin până la finalul sezonului, pentru a juca cât mai mult înaintea turneului final al Campionatului European de tineret programat vara viitoare.

Calificarea naționalei de tineret la Euro 2025 i-a fixat deja lui Ianis Stoica și strategia carierei pe termen scurt. Mijlocașul stânga de la FC Hermannstadt nu își mai dorește să plece în mercato de iarnă, chiar dacă o echipă din SUA pune pe masă bani frumoși atât pentru Sibiu, cât și pentru jucător.

”Prima opțiune e să rămân la Sibiu măcar până la finalul sezonului. Am aici susținerea tuturor, antrenor, patroni, colegi. Îmi doresc să joc cât mai mult, pentru a fi pregătit la Euro. Nu sunt disperat să plec, să schimb mediul înainte de turneul final, mai ales că mă simt bine la FC Hermannstadt. Cel mai important acum e să strâng meciuri în picioare și să adun minute, iar la Sibiu, dacă mă pregătesc bine, am convingerea că va fi OK” a anunțat Ianis Stoica în GSP.

Mijlocașul stânga și-a setat deja obiectivele la echipa lui Măldărășanu pentru a doua parte a sezonului în Superliga, acolo unde FC Hermannstadt este în revenire de formă.

”Vreau să fiu constant. Sezonul trecut, am marcat 10 goluri, dar am stat mai prost la pase decisive. Aș dori să rămân cel puțin la aceleași cifre, dar să-mi îmbunătățesc și assist-urile. Mi-ar plăcea să creez mai multe ocazii de gol și pentru colegi” a anunțat Ianis Stoica.

”Fac 20 de injecții în picior”

După entorsa suferită în meciul cu Unirea Slobozia, Ianis Stoica face 20 de injecții și speră să poată evolua luni în meciul cu Oțelul. ”Mi-a fugit glezna la un duel și acum, nu vă exagerez, fac în jur de 20 de injecții în picior ca să încerc să mă recuperez până la partida de luni, cu Oțelul. Dacă învingem, luăm o gură de oxigen și mergem apoi cu alt moral la Botoșani, în etapa următoare. Cu șase puncte, am ieși din zona alarmantă”, subliniază Ianis.

Mijlocașul stânga speră ca rezultatele viitoare să facă uitată seria negativă, de șase eșecuri consecutive.

”Am trecut printr-o perioadă mai delicată la FC Hermannstadt, la orice echipă se poate întâmpla să traverseze momente grele. Dacă vom reuși să ducem echipa pe o poziție mai puțin periculoasă la finalul sezonului regular, atunci se va uita seria neagră. Oricum, nimeni din play-out nu va scăpa repede de emoțiile retrogradării, pentru că diferențele sunt mici și o victorie sau o înfrângere te aruncă imediat într-o parte sau alta a clasamentului.”

”Aș miza pe șapte puncte la Euro”

România va juca la Euro U 21 cu doi giganți, Italia și Spania, plus țara gazdă, Slovacia. Nu pare favorită într-o grupă infernală, dar Ianis Stoica speră în calificare. ”Aș miza pe șapte puncte în grupă! Era la fel de dificil cu oricine cădeam. Chiar mă uitam pe rezultatele tragerii și nu sunt diferențe mari între grupe. Dar sunt foarte optimist că vom face o figură frumoasă. Suntem norocoși cu asemenea adversari, în sensul că avem prilejul de a ne măsura cu granzii. Contează foarte mult cum vom porni contra Italiei, un adversar formidabil. Chiar mă bucur că vom începe cu cei mai buni, fiindcă un rezultat pozitiv ne-ar da un impuls de energie extraordinar. Un plus de motivație!” a mai spus Ianis pentru GSP.

Tatăl său, Pompiliu Stoica, fostul mijlocaș de bandă de la Astra și Steaua i-a transmis și el un mesaj. ”Mi-a spus că e o șansă că vom juca împotriva celor mai puternici din Europa. Și m-a sfătuit să trag tare până la turneul final, să fiu în formă la ora competiției”.