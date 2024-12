Recomandări de weekend. Deschiderea Târgului de Crăciun din Cinsădie, spectacole faine la ”Gong” și nu uitați să mergeți la vot!

Sibiu se pregătește pentru un weekend plin de evenimente diverse, perfecte pentru toate gusturile. De la târguri de Crăciun la spectacole multisenzoriale și drumeții montane, orașul promite experiențe memorabile.

Târgul de Crăciun din Piața Mare rămâne atracția principală a sezonului. Bucură-te de atmosfera magică, căsuțele de lemn pline cu cadouri artizanale, preparate delicioase și vin fiert.

Turul 2 al alegerilor prezidențiale

Sibienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide viitorul președinte al României în cadrul turului doi al alegerilor prezidențiale.

Filme noi, la CineGold

Încearcă o experiență cinematografică modernă la CineGold. Aici găsești cele mai noi filme în format premium. „Vaiana 2”, „Supermoșul”, „Hopa! A venit Crăciunul”, „Transilvanian Ninja”, „Oameni potriviți în locul nepotrivit”, sunt doar o parte dintre cele mai noi filme difuzate în acest weekend la CineGold. Verifică programul pe site-ul oficial pentru a alege filmul potrivit pentru tine!

Meci de baschet: CSU Sibiu vs. FC Argeș Pitești

Susține echipa locală la un meci de baschet plin de adrenalină. Meciul de baschet va avea loc sâmbătă, 7 decembrie 2024, între orele 19:00 – 21:00, la Sala Transilvania.

Spectacol Multisenzorial la Filarmonica de Stat Sibiu

Bucură-te de magia muzicii clasice în cadrul evenimentului „multiSENZORIAL: Festive Edition”. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 7 decembrie 2024, între orele 18:00 – 19:00.

Crăciunul pe Strada Turnului

Descoperă un alt fel de atmosferă festivă pe Strada Turnului, cu muzică live și mâncare tradițională. Detalii găsești aici.

Se deschide Târgul de Crăciun de la Cisnădie

Târgul de Crăciun din Cisnădie și-a deschis joi porțile. Locuitorii din cartierul Arhitecților vor avea și ei, în acest an, un târg dedicat sărbătorilor de iarnă. (DETALII AICI)

Spectacole la Teatru Gong

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă în acest final de săptămână spectacolele pentru copii „Au fost odată… două picioare/ Once upon a time… two feet” cu Veronica Gonzalez (Italia) și „Nebunia Mozart/ Crazy Mozart” cu Santiago Blomberg și Sebastián Guz (Argentina).

Prețul unui bilet la oricare din reprezentații este de 24 de lei, tarif unic, nereturnabil. Accesul la oricare din reprezentațiile de mai sus se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro.

Citește și: Weekend special la Teatrul „Gong”. Patru reprezentații pentru copii, puse în scenă

Drumeții de poveste

Pentru iubitorii de natură, „Anii Drumeției” aduce mai multe opțiuni de drumeții. Sâmbătă, la ora 9:00 este organizată o drumeție pe Valea Sadului, cu o ciorbă caldă la căsuța dintre munți.

O aventură pe traseul Nemșa – Biertan este organizată duminică, de la ora 21:00, iar sâmbătă va avea loc o drumeție în Pădurea Catrina, de Moș Nicolae, în căutarea darurilor naturii.