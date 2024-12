Topul celor mai frumoase clădiri împodobite de Crăciun la Sibiu. Unele arată ca în New York sau Londra (video foto)

Sibiul, orașul care combină farmecul istoric cu dinamismul modern, devine tot mai spectaculos în perioada sărbătorilor de iarnă. Decorurile exterioare ale clădirilor nu doar că îmbogățesc peisajul urban, dar aduc și bucurie localnicilor și turiștilor. Acest trend, tot mai popular în ultimii ani, își are rădăcinile în evenimente precum Târgul de Crăciun, dar și în eforturile unor profesioniști pasionați, precum Simona Moldovan, de la A Cote Sibiu.

Please enable JavaScript play-sharp-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

O tradiție recentă, dar de impact

„Decorul de exterior a apărut în Sibiu și a luat amploare în urmă cu patru ani. Târgul de Crăciun a influențat foarte mult acest aspect”, explică Simona Moldovan. „Locațiile s-au gândit să dea și ele înapoi ceva frumos pentru turiști și pentru cei care le calcă pragul. A devenit un fel de datorie frumoasă să pregătească decoruri speciale.”

Pregătirea decorurilor de Crăciun este un proces complex, care începe chiar cu 11 luni înainte de sărbători. „Participăm la târguri de profil, ne inspirăm, alegem materiale și deja ne imaginăm cum va arăta decorul următor”, adaugă Simona.

Armonie cu istoria și tendințele

Decorarea unei clădiri nu înseamnă doar amplasarea unor luminițe și ghirlande. „Este important să ținem cont de amplasarea clădirii – dacă este într-o zonă istorică, sunt anumite restricții. De asemenea, alegem decoruri care se potrivesc locației și dorințelor clientului, dar și tendințelor actuale”, spune Simona Moldovan.

Implementarea decorurilor poate dura de la câteva zile până la o săptămână, însă rezultatul merită întotdeauna efortul. „Munca este intensă, dar plecăm mereu mulțumiți, mai ales când clienții ne apreciază eforturile.”

Eleganță și naturalețe

Un exemplu de decor rafinat este cel realizat pentru hotelul Magister Seven. „Anul acesta am folosit accente aurii și mult brad, păstrând eleganța locului”, explică Simona. Elementele discrete, dar de efect, includ coronițe, brăduți luminoși și un brad decorat cu detalii de catifea verde. „Clientul a dorit un decor elegant, iar noi am reușit să aducem în exterior și interior o atmosferă care reflectă farmecul locației”, adaugă ea.

O fundă gigantică și magie de Crăciun

Decorul de la Art Hotel este unul dintre cele mai spectaculoase din Sibiu. Ideea unei funde uriașe pe fațada clădirii a fost propusă încă din ianuarie și implementată cu meticulozitate în noiembrie. „Am colaborat cu o firmă specializată pentru realizarea structurii fundației și am pus accent pe detalii care să evidențieze fundița, cum ar fi decorațiunile simple de la geamuri”, spune Simona.

Rezultatul? Un decor impresionant care atrage privirile tuturor. „Feedback-ul de pe Instagram și din partea clienților a fost extraordinar. Cred că am reușit să creăm un precedent pentru decorurile de Crăciun din Sibiu.”

Fațada locației Fain din Sibiu este decorată cu ghirlande de brad natural, urși de pluș albi cu funde roșii, globuri roșii de diferite dimensiuni și lumini delicate, creând o atmosferă festivă și primitoare care atrage privirile tuturor trecătorilor.

O bucurie pentru comunitate

„Din fericire, orașul nostru este pe o pantă pozitivă în ceea ce privește decorul de Crăciun”, afirmă Simona Moldovan. Tot mai multe locații aleg să investească în decoruri exterioare, contribuind la farmecul orașului și la bucuria sărbătorilor.

Decorurile spectaculoase din Sibiu demonstrează că, prin creativitate și efort, se pot realiza lucruri mari care aduc magie și zâmbete în viața oamenilor.