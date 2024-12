CSU Sibiu în criză după patru eșecuri consecutive. S-a scandat “demisia” după înfrângerea cu Argeșul

CSU Sibiu a avut sâmbătă un avantaj de 13 puncte în disputa din Sala Transilvania, cu FC Argeș, dar la final a cedat clar, scor 63-78 și fanii sunt tot mai nemulțumiți.

FC Argeș Basketball își continuă pasa bună și a ajuns la șase victorii în ultimele șapte meciuri din toate competițiile, după ce s-a impus sâmbătă la Sibiu.

După un prim sfert echilibrat, sibienii conduceau cu 19-17. Universitarii au făcut un sfert secund foarte bun, pe care l-au dominat complet, astfel că la pauza mare tabela arăta 40-29.

Argeșul a fost însă de neorit în sfertul al treilea, în care a întors rezultatul cu un parțial de 28-10. Astfel, la capătul sfertului trei, Piteștiul revenea la conducere: 50-57.

Finalul de meci a fost dominat de către BC Argeș, care s-a impus cu 78-63. Puținii suporteri sibieni din galerie au cerut demisia directorului Horațiu Floca, însă soluția ideală ar fi mărirea bugetului și 2 transferuri bune în iarnă.

”Nu pot spune exact ce s-a întâmplat, a fost mult efort la antrenamente, devotament, am dat mult pentru acest meci. Ne-am dorit prea mult, de aia am pierdut, parcă am fost legați de mâini. Din sfertul trei Piteștiul parcă ne-a lăsat fără energie, am început să facem erori și ne-am pierdut capul. Avem nevoie să câștigăm măcar un meci, pentru a ne recâștiga încrederea în sine, suntem o echipă de moral, când conducem jucăm bine, când suntem conduși nu ne mai iese jocul” a spus Adamovic pentru siteul oficial al clubului.

În următoarea rundă, CSU Sibiu joacă pe terenul lui CSM Constanța, o echipă aflată în derivă datorită problemelor financiare. Sibiul stă cu 4-7 în clasament, este pe locul 13 și după patru eșecuri consecutive, se îndepărtează tot mai mult de locurile de play-off.

CSU: Pipkins 13, Dragoste 12, Adamovic 12, Colk 9, Agbelese 5, Schizas 5, Gross 4, B. Popa 3.