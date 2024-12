Președintele PSD Sibiu, precizări despre pozele cu el și mercenarul Potra: ”Nu am avut cunoștință despre legăturile lui cu Călin Georgescu”

Preşedintele PSD Sibiu, Bogdan Trif, a postat duminică seară pe pagina sa de Facebook, câteva precizări după ce în spaţiul public au apărut fotografii în care el se află alături de fostul mercenar Horaţiu Potra, reținut duminică după ce a fost prins cu mașina plină cu arme pe DN1 (DETALII AICI).

Într-un mesaj postat duminică seară pe Facebook liderul PSD Sibiu, Bogdan Trif, spune că înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale Horaţiu Potra nu era anchetat şi nu era nici pus sub acuzare, amintind că acesta a candidat la funcţia de primar al municipiului Mediaş, unde a obţinut un rezultat „surprinzător de bun”.

„⁠În acest context, după alegerile locale, noi – ca şi alte formaţiuni politice – am purtat negocieri cu Horaţiu Potra. Nu am avut cunoştinţă despre legăturile lui Horaţiu Potra cu fostul candidat la Preşedinţia României Călin Georgescu. În niciun caz nu puteam bănui sau anticipa acţiunile acestuia care au condus la reţinerea sa de către procurori. Este normal să porţi discuţii cu orice actor politic atâta timp cât nu există niciun fel de acuzaţie la adresa sa. În momentul în care apar suspiciuni din partea autorităţilor statului, iar persoana este cercetată penal, orice contact este întrerupt”, scrie Bogdan Trif pe Facebook.

El mai spune că PSD Sibiu se delimitează clar de orice persoană care încalcă legile ţării şi mai ales de acele persoane care, prin acţiuni extremiste, încearcă destabilizarea Statului Român. Horaţiu Potra a candidat, la alegerile din 9 noiembrie, la Primăria Mediaş şi a s-a clasat pe locul al doilea, obţinând cu 26 de voturi în favoarea primarului ale, liberalul Gheorghe Roman. Formaţiunea din care Potra face parte, Partidul Patrioţilor, a reuşit să obţină la Mediaş şapte mandate de consilier, cu unu mai puţin decât cele ale primului partid în preferinţele electoratului, PNL. Unul dintre aceste mandate a fost atribuit lui Horaţiu Potra. După alegerile locale, Horaţiu Potra anunţa pe Facebook alianţă cu PSD şi AUR în Consiliul Local Mediaş.