Muzeul ASTRA vă invită să învățați dansuri populare tradiționale

Începând cu luna decembrie, Muzeul ASTRA organizează în cadrul expoziției Dansul – patrimoniul intangibil european în mișcare / Dance – Europe’s Living Heritage in Motion, evenimente culturale care vor cuprinde o serie de workshop-uri de dans.

Astfel vizitatorii care doresc să experimenteze dansul și să ia parte în mod activ la toate momentele de desfășurare a workshop-urilor de dans sunt invitați în zilele de 10 decembrie 2024 și 18 decembrie 2024, în Pavilionul Muzeal Multicultural, Sala Atelier (S 2), poarta 1, din Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului.

,,Prin organizarea evenimentelor din cadrul expoziției dorim să punem în valoare tematica proiectului, a conținutului său științific, a rezultatelor și a relevanței sale pentru transmiterea patrimoniului cultural în zilele noastre. Workshop-urile de dans / evenimentele de practică din expoziție sunt considerate importante pentru starea de bine a participanților, oferind un sentiment de incluziune și acceptare, de apartenență la o comunitate patrimonială.”, a declarat dr.Karla Roșca, șef secție Expoziții Pavilionare Muzeul ASTRA.

Accentul se pune pe dansul împreună, unde spațiul este deschis pentru ca toată lumea să interacționeze

10 decembrie 2024

Interval orar: 14.00 – 16.00

Locație: Pavilionul Muzeal Multicultural, Sala Atelier (S 2), poarta 1, din Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului.

Grupul folcloric Popularii a luat ființă în anul 2019 fiind inițiat de câțiva pasionați de folclor din cadrul Muzeului ASTRA, având drept coordonator pe Dorina Tarcea, membră a Ansamblului Veteranii Junii Sibiului. Cu seriozitate și profesionalism, multă pasiune și drag de tradiții, colegii noștri vă invită să descoperiți și să dansați împreună cu ei Jiana, Hațegana și Hora.

18 decembrie 2024

Interval orar: 15.00 – 17.00

Locație: Pavilionul Muzeal Multicultural, Sala Atelier (S 2), poarta 1, din Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului.

Trupa de dansuri tradiționale săsești a Forumului German din Sibiu aduce în prim-plan elemente culturale autentice – dansuri, cântece, port și ritualuri specifice sașilor din Transilvania, ilustrând bogăția și diversitatea patrimoniului cultural material și imaterial. Prin energia și pasiunea tinerilor dansatori, tradiția săsească prinde viață, continuând să inspire generații și să demonstreze că moștenirea culturală este vie și dinamică.

,,Vă invităm alături de Sebastian Arion – referent cultural la Forumul German din Sibiu și coordonatorul pentru tineret al grupului de lucru al minorităților germane din cadrul Uniunii federale a naționalităților europene, să descoperim și să dansăm împreună Hettlinger, Kreuzpolka, Americans și alte dansuri tradiționale germane. Workshop-urile de dans sunt organizate în contextul derulării proiectului Dance as Intangible Cultural Heritage: New models of facilitating participatory dance events (Dance as ICH), cofinanțat prin Uniunea Europeană, în cadrul Programului Europa Creativă.”, a declarat dr.Karla Roșca, șef secție Expoziții Pavilionare Muzeul ASTRA.

Accesul în expoziția Dansul – patrimoniul intangibil european în mișcare și participarea la evenimente este gratuită.

Mai multe detalii despre proiect https://www.dancingaslivingheritage.eu