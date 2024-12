Sibienii de la Kids Acro Dance, performanță remarcabilă la Campionatul Mondial din Polonia

În perioada 29-30 noiembrie 2024, la Kielce, Polonia, s-a desfășurat Campionatul Mondial de Acrodance, un eveniment de anvergură care a reunit dansatori din întreaga lume. Competiția, desfășurată pe parcursul a 9 zile, a adunat participanți din 4 continente și 30 de țări, însumând peste 3.700 de sportivi.

Printre aceștia, România a fost mândră să fie reprezentată de Clubul Sportiv Kids Acro Dance Sibiu, cu o delegație formată din 40 de sportivi.

Rezultate remarcabile pentru România

Sportivii sibieni au concurat la secțiunea Acrodance – Dans Acrobatic, obținând rezultate notabile: 2 clasări în primele 4 locuri și 9 clasări în primele 8.

Performanțe ale echipelor de copii

Echipele de copii ale Clubului Kids Acro Dance Sibiu au demonstrat talent și muncă asiduă, reușind clasări importante la nivel mondial. Formația ANGEL, formată dintr-un grup numeros de sportive talentate, a ocupat locul 4, fiind la un pas de podium, o performanță impresionantă la o astfel de competiție. Formația AD MARTEM s-a clasat pe locul 6, consolidând poziția României printre cele mai bune echipe din lume.

La categoria de grupuri, echipa MAMA a obținut locul 6, în timp ce alte grupuri, precum WHAT ABOUT PEACE, GRANDIOSO și ROMÂNAȘI, au reușit să se claseze în primele 11 poziții, demonstrând unitate și creativitate în coregrafii. La categoria duo, sportivii sibieni s-au remarcat prin parteneriate puternice și sincronizare, având două clasări în primele 8 poziții, iar la categoria solo au arătat determinare și progres, clasându-se în primele 50 dintr-o competiție extrem de disputată.

Junioarele cuceresc scena internațională

Junioarele Clubului Kids Acro Dance Sibiu au impresionat la Campionatul Mondial prin momente coregrafice spectaculoase și o energie debordantă. Formația THE PHANTOM OF THE OPERA a reușit o clasare remarcabilă pe locul 4, demonstrând eleganță, precizie și creativitate, în timp ce grupul CRAZYNESS a ocupat locul 9, confirmând talentul și determinarea acestor tinere sportive.

La categoria duo, junioarele au dovedit că sincronizarea și coordonarea sunt punctele lor forte, obținând clasări solide în primele 10 poziții. În competițiile solo, reprezentantele clubului au fost competitive, ocupând locuri onorabile și acumulând o experiență valoroasă la un astfel de nivel. Aceste rezultate arată că junioarele sunt pregătite să ducă mai departe standardele performanței în acrodance.

Un an de debut în competițiile internaționale

Pentru Clubul Kids Acro Dance Sibiu, 2024 a fost un an de debut la nivel internațional, reușind calificări atât la Campionatul European, cât și la cel Mondial. Performanțele obținute dovedesc că în Sibiu se poate face sport de performanță la cel mai înalt nivel.

O echipă de profesori dedicați

Rezultatele extraordinare ale sportivilor de la Kids Acro Dance Sibiu nu ar fi fost posibile fără o echipă de profesori pasionați și dedicați. Sub coordonarea profesorului și președintelui clubului, Băstea Andreea Mihaela, sportivii au fost ghidați cu profesionalism și motivație.

Alături de ea, instructorii Tonca Gabriel, Tonca Raul, Murgan Luisa, și Popescu Paula au contribuit cu expertiza lor la formarea unor echipe competitive, încurajând excelența și dezvoltarea fiecărui sportiv. Împreună, acești antrenori au demonstrat că pasiunea și implicarea pot transforma visele în realitate, ducând sportivii sibieni pe scena mondială.