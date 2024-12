Un jucător de la FC Hermannstadt, categoric după victoria cu Oțelul. ”Meritam să câștigăm mai clar”

Atacantul echipei FC Hermannstadt, Aurelian Chițu a fost cel mai bun jucător al sibienilor în succesul de luni de pe Municipal, 1-0 cu Oțelul Galați.

Aurelian Chițu a a avut o contribuție decisivă la unicul gol al sibienilor din jocul cu Oțelul, din minutul 27. Atacantul sibienilor a pus curpul și i-a suflat mingea în careu lui Cisse, apoi l-a așteptat pe Dr. Iancu, căruia i-a pasat decisiv. Chițu a hărțuit permanent apărarea gălățeană și a făcut un meci foarte bun, la fel ca întreaga echipă.

”A fost o victorie pe deplin meritată. Trebuia să rezolvăm meciul din prima repriză, când am avut niște ocazii imense, inclusiv un penalty ratat. Am suferit puțin, dar cred că am făcut un meci bun. Meritam să câștigăm mult mai lejer. Avem trei victorii consecutive și sperăm că până la finalul anului să câștigăm tot. Am avut puține emoții pe final, dar mă bucur că s-a terminat așa. Cele trei puncte sunt cele mai importante. Pe final nu se mai vedea foarte bine, poate ne-a ajutat pe noi ceața asta, iar cei de la Galați nu au văzut poarta. După șase înfrângeri la rând am reușit să trecem peste acea perioadă nefastă. Cred că era o chestie de moral, pentru că la ce lot avem nu cred că se aștepta nimeni să avem o formă așa proastă”, a spus Chițu la Digi Sport, la finalul partidei cu Oțelul Galați.

Dragos Iancu: ”Mai mult e golul lui Chițu”

Mijlocașul stânga Dragos Iancu i-a mulțumit colegului său pentru pasa pe tavă care a dus la golul său. „Meci greu, suntem bucuroși că e o serie pozitivă. Sper să nu mai pierdem niciun meci. Îmi pare rău că nu am dat și al doilea gol, am dat în bară. Încerc să-mi ajut echipa să dau tot ce pot. Atitudinea a făcut diferența. Era nedrept să nu câștigăm. Grupul ne-a ajutat, suntem uniți și avem încredere. Eu sper să înscriu cât mai mult, să-și ajut echipa. Îi mulțumesc și lui Chițu pentru pasă, mai mult e golul lui”, a declarat la finalul meciului Dragoș Iancu.

După această victorie în fața Oțelul, sibienii au urcat pe locul al 12-lea al clasamentului, cu 22 de puncte și au ieșit desupra zonei roșii.