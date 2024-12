Cât costă carnea de porc pentru Crăciun în Sibiu. Crescător: „Avem prețurile ca anul trecut, dar cererea e mică”

Zeci de crescători din județul Sibiu vând porci pentru Crăciun. Prețurile au fost menținute la nivelul celor de anul trecut și, deși vânzătorii nu au aplicat scumpiri, clienții încă nu se înghesuie să cumpere. Ei se așteaptă ca oamenii să aibă mai mult interes după data de 15 decembrie.

Comerțul de porci de Crăciun din târguri s-a mutat pe internet, iar Sibiul nu face excepție. Crescătorii din județ, care urmăresc să vândă unul, doi sau mai mulți porci înainte de Crăciun, au fotografiat animalele, au stabilit prețul și au postat anunțuri pe Publi24, Olx sau direct pe Facebook. Aceștia speră să fie contactați de clienți, mai ales că nu au crescut prețurile față de anul trecut.

Crescător: „Nu am crescut prețul”

Florin crește porci la Șura Mare, lângă Sibiu. Are 140 de exemplare în gospodărie, pe care le-a hrănit tot anul doar cu orz, porumb, grâu și lucernă. El spune că prețurile sunt la fel ca anul trecut și speră să fie contactat de clienți deoarece, până acum, cererea a fost slabă.

„Noi avem cele mai ieftine prețuri de pe piață. Vindem porci în viu cu 13 și 14 lei kilogramul. Nu am mai crescut prețul față de anul trecut. Noi creștem porcii natural, îi hrănim doar cu orz, porumb, grâu și lucernă. Deși am întâmpinat creșteri, atât la hrană, cât și la motorină, am decis să vindem la același preț ca anul trecut. Avem 140 de porci de vânzare, de la 100 kilograme la 240 kilograme”, a precizat Florin, care poate fi contactat la numărul de telefon 0747824061 sau AICI.

Ofertă variată în Mândra: „Prețuri de la 15 lei kilogramul”

Marius Moldovan din Mândra a vândut deja 30 de porci și are în continuare o ofertă variată. Prețurile se situează între 15 și 17 lei kilogramul. „Am porci de casă, cu prețuri între 15 și 17 lei kilogramul. Vindem în viu în Mândra. Tot cam așa erau și anul trecut, nu e mare diferență. În fiecare an, acestea sunt prețurile până în 15 decembrie, iar apoi încep să scadă, probabil va fi 14 lei kilogramul”, a spus acesta.

Sibianul este de părere că românii care cresc porci sunt afectați din cauza importurilor de pe piața internațională și din acest motiv se simt nevoiți să crească prețurile pentru a nu rămâne cu animalele după sărbători. „Nu am făcut un calcul privind costurile, dar dacă ar fi să facem asta, nu o să mai țină nimeni animale. Eu sunt mulțumit, fiindcă asta e plăcerea mea, sunt de 9 ani pe piață. Problema este că oamenii aduc porci de dincolo, din Ungaria de exemplu, și de aia crește prețul pe kilogram la 17 lei. Dacă toată lumea ar crește în gospodărie, atunci prețul ar rămâne la 12 lei. Asta ne afectează pe noi, pentru că omul, decât să îmi dea mie 16 lei pe kilogram, pentru un porc crescut natural, în curte, îi dă la celălalt 12 lei, care îl aduce de afară”, a spus crescătorul.

Sibianul vinde porcii în viu, dar îi și sacrifică, la cerere. Anul viitor vrea să amenajeze o cameră specială pentru tăiere – o carmangerie – unde clienții vor putea veni să cumpere carne proaspătă de porc. El poate fi contactat la numărul de telefon 0775320072 sau AICI.

Alți crescători din Orlat și Șura Mică spun că au vândut deja, la prețul de 15 lei/kilogram, toți porcii pe care îi aveau.

În aproape toate colțurile județului sunt puși la vânzare porci de Crăciun. Șelimbăr, Șura Mică, Șura Mare, Orlat, Buia, Mândra, Hosman, Cașolț, Slimnic, Daia și Gura Râului sunt o parte dintre localitățile unde se găsesc porci de vânzare pentru sărbători. Prețurile pornesc de la 12 lei și ajung la 17 lei pe kilogram.