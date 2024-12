Sibienii care au plantat canabis pe Valea Hârtibaciului scapă de închisoare. „Am vrut să fac unt de cânepă de pus în prăjituri”

Doi bărbați din Sibiu au fost săltați de mascați, în luna septembrie, fiind cercetați pentru trafic de droguri. Sibienii au fost acuzați că au plantat canabis pe malul râului Hârtibaciu, în zona localităților Hosman și Fofeldea, recoltând mugurii pentru a-i comercializa, dar și consuma. Cei doi au fost condamnați în luna decembrie și au scăpat de închisoare.

În vara acestui an, polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizare (SCCO) Sibiu au găsit, pe un teren aflat pe Valea Hârtibaciului, o plantație de canabis. Oamenii legii au început urmăririle penale în cauză, in rem, pentru a stabili cine a sădit plantele. Au început cercetările la fața locului, au prelevat câteva mostre pe care le-au trimis la laborator și au supravegheat, vreme de 30 de zile, terenul. Persoanele care s-au deplasat în această zonă au fost filate, fiind filmate și fotografiate, potrivit rejust.ro.

Astfel, în 21 septembrie, în timpul supravegherii operative a terenului aflat pe marginea râului Hârtibaciu, oamenii legii au observat doi bărbați care s-au deplasat cu o mașină în zonă și au tăiat mugurii și frunzele de cannabis pe care le-au introdus în saci. În aceeași zi, un alt echipaj de poliție a procedat la oprirea în trafic a autoturismului în care se aflau bărbații. Ei au fost legitimați, iar de aici a început coșmarul celor doi.

Percheziții de amploare. Kilograme de canabis găsite în casele lor

Patru percheziții domiciliare au avut loc a doua zi la adresele celor doi bărbați, de 41 și 43 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Au fost descoperite și confiscate atunci două culturi de canabis, care au cuprins un total de 15 plante. De asemenea, au fost ridicate aproximativ 40 de kilograme de muguri de canabis recent recoltați, 3 kilograme de substanță vegetală uscată, echipamente și îngrășăminte necesare îngrijirii culturilor, precum și grindere și sume de bani în lei, euro și lire sterline.

Cei doi au fost reținuți în septembrie, iar apoi au fost arestați preventiv.

Rețete de prăjituri cu canabis

În luna octombrie au început și audierile. Unul dintre inculpați a declarat că s-a apucat de cultivat în anul 2023, fiindcă nu avea încredere în dealerii din județ. A cumpărat semințe de cannabis de pe un site din străinătate și i-au fost livrate de o firmă de curierat. Împreună cu prietenul lui, a găsit un teren pe marginea râului Hârtibaciu, în zona localității Hosman, l-au curățat, iar apoi au plantat semințele. Nu și-a dorit să vândă producția, ci doar să o consume și să facă ulei și unt de cânepă pe care să le folosească la prăjituri.

„Consum canabis de prin 2008 și de-a lungul timpului am avut de-a face cu mai multe surse care nu erau de încredere, ofereau țepe și astfel am decis să controlez calitatea canabisului pe care îl consum și să am eu marfa mea pe de o parte, iar pe de altă parte doream să fac unt și ulei din cânepă pe care am cultivat-o. Am și făcut unt, dar l-am consumat între timp, l-am folosit la prăjituri, iar ulei voiam să fac din resturi, dar nu am mai apucat. Pe *** (n.r.: al doilea inculpat din dosar) îl cunosc de mult timp, dinainte de anul 2008, iar în primăvara anului 2023 ne-am hotărât să plantăm canabis deoarece amândoi aveam o problemă cu sursele noastre. Astfel eu am cumpărat semințe de canabis de pe internet (…). În continuare am mers să căutăm un teren pentru a înființa cultura, am căutat direct în zona Valea Hârtibaciului pe care o observasem anterior cu ocazia unor excursii. (…) Am plantat canabisul în 2023 și am fost să verificăm cultura, observând că nu au ajuns la maturitate toate plantele, unele fiind atacate de animale. Cu toate că și anul trecut am folosit dispozitive pentru îndepărtarea animalelor, nu au fost eficiente (…) motiv pentru care în anul 2024 am folosit dispozitive solare. (…) Eram un fumător destul de înrăit de canabis, cam 10-15 țigări pe zi. Eu m-am ferit de prietenii mei în ceea ce privește consumul, mergeam rar la petreceri și nu luam la mine canabis, nu am oferit astfel de substanțe altor persoane. Am început consilierea antidrog și cred că mă pot opri din consum”, a arătat unul dintre inculpați la audieri, potrivit rejust.ro.

Celălalt inculpat a declarat că a împărțit recolta în mod egal cu prietenul lui. Și el consuma de mulți ani și a vrut să aibă un stoc mai mare pentru uz personal. „Cu toate că mai aveam acasă o cantitate de canabis rămasă de la cultura de anul trecut, anul acesta m-am gândit să mai plantez pentru ultima dată pentru a-mi face stoc pentru uz personal. Când ne deplasam la cultură, știam că facem un lucru ilegal, ne lăsam telefoanele mobile acasă. Despre cultură discutam doar când ne întâlneam. Eu nu m-am gândit niciodată să vând canabis, nu pentru asta am plantat, ci doar pentru consumul meu propriu”, a spus acesta.

Au scăpat de închisoare

Cei doi sibieni și-au recunoscut faptele și au semnat în acest sens acorduri cu procurorii. Ei au spus că regretă ce au făcut. „Îmi pare foarte rău pentru ceea ce am făcut, dacă aș mai putea alege o dată, cu siguranță nu aș face același lucru. Într-un fel mă bucur că am fost prins, pentru că altfel nu aș fi renunțat la droguri, iar acum am determinarea necesară să renunț la consum”, a spus unul dintre ei.

Cei doi au solicitat consiliere antidrog și au avut primele ședințe în toamnă.

La începutul lunii decembrie, Instanța a dispus suspendarea executării pedepsei de 2 ani și 7 luni închisoare, fiind puși sub supraveghere pentru 4 ani și obligați să presteze muncă în folosul comunității.