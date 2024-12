Directorul CNM ASTRA vine la ”Ora de Cultură”. Ciprian Ștefan vorbește despre viitorul său în politică și dezvăluie planurile pentru 2025

Ciprian Ștefan, directorul Muzeului ASTRA, a discutat deschis despre experiența sa de candidat pe listele PNL la Alegerile Parlamentare, reflectând asupra lecțiilor învățate și aspirațiilor viitoare. El a subliniat că își dorește să se implice în proiecte unde contribuția sa este esențială, menționând că nu va accepta să fie „roata a doua la căruță”.

Eu când am intrat în politică și am participat la campanii și diverse discuții, eu credeam că știu mult. Când colo, mi-am dat seama că știu vreo 10%-15%. De asta cred că ați observat că am fost ușor retras” a declarat acesta.

Acesta a anunțat investiții majore pentru dezvoltarea Muzeului ASTRA în 2025. Printre acestea se numără crearea unei noi căi de acces dinspre Calea Poplăcii, care va facilita accesul vizitatorilor, însă și schimbarea programului de vizitare și perspective asupra atragerii de fonduri în cadrul muzeului.

Anul 2025 va aduce și o extindere a programului de vară la Muzeul în Aer Liber, oferind vizitatorilor mai multe oportunități de a participa la evenimente culturale diverse. Calendarul cultural va fi de asemenea unul mai bogat.

„Deci, cumva, într-o reorganizare am intrat. Nu știu cât o să mai stau la muzeul acesta, dar înainte de plecare sau când va veni plecarea din funcție, muzeul trebuie să fie lăsat pe o direcție de dezvoltare sustenabilă, cu reducerea cheltuielilor de funcționare” a mai completat directorul muzeului Astra.

Detalii complete despre planurile pentru 2025 și perspectiva lui Ciprian Ștefan privind activitatea sa profesională și personală vor fi prezentate în interviul acordat lui Dragoș Popescu în cadrul unei ediții speciale a emisiunii „Ora de Cultură”. Aceasta va fi difuzată vineri, 20 decembrie, la ora 18:00, pe www.oradesibiu.ro, pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube.