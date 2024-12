Directorul Muzeului Astra s-ar bucura ca TikTok să fie interzis: „Este un instrument de manipulare, old school rusesc” (video)

Directorul Complexului Național Muzeal (CNM) Astra și-ar dori ca aplicația TikTok să fie interzisă în Uniunea Europeană. El consideră că platforma este un instrument de manipulare și a prezentat un experiment pe care l-a făcut recent pentru a demonstra acest lucru.

Please enable JavaScript play-sharp-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Invitat la „Ora de Cultură”, directorul CNM Astra, Ciprian Ștefan, a vorbit despre importanța cunoașterii istoriei de către români. El a declarat că va implementa, de anul viitor, noi programe în muzeu pentru a le prezenta oamenilor ce s-a întâmplat în secolele trecute în țară.

„O să avem programe noi la Muzeul Astra anul viitor, și asta o spun în premieră. Schimbăm multe din programele de valorizare ale patrimoniului, prezentând ceea ce s-a întâmplat începând cu începutul secolului 19 până în perioada comunistă, ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă un sistem totalitar, ce înseamnă cum se trăia și ce se trăia. Vom comunica adevărul istoric, pentru că este vital ca această generație sau acești oameni care sunt influențați de un om care spune că Iisus și Eminescu sunt dușmanii României sau că apa este informație, trebuie să vadă adevărul și să înțeleagă de fapt ce a fost și cum a fost România. Și de obicei, pe Petre Ispirescu sau Petre Dulfu sau Ion Creangă, poveștile lor le citești când ești în clasele I-IV. Nu mai au efect când ești deja la o maturitate”, a spus Ciprian Ștefan.

Directorul muzeului spune că și-a dori ca TikTok să fie interzis în UE și în România. El a făcut un experiment pe această platformă și a ajuns la concluzia că poate fi utilizată pentru a manipula masele.

„Și că vorbeam de TikTok, am făcut un experiment pe TikTok. M-aș bucura sincer să fie interzis în Uniunea Europeană și în România. Vă spun ce experiment am făcut. Am făcut un mic filmuleț cu un sistem de împrejmuire din Țara Lăpușului în muzeu. E tehnica spicului, se împletesc nuielele în formă de stea. Și am făcut un filmuleț. Nu știu dacă are un minut și l-am urcat pe TikTok. Eu am un cont pe TikTok, dar nu este plătit, adică nu plătesc nimic. Am peste 1,2 milioane de vizualizări și am avut un milion de vizualizări în vreo 4 zile. Când l-am postat, normal că am scris, valori identitare, patrimoniu, minister, Consiliul Județean și așa mai departe. De două ori am încercat, niciodată nu am fost lăsat de TikTok, mi-au moderat comentariile și nu m-au lăsat să le scriu, cum am scris pe pagina de Facebook. Acolo se vede că m-au lăsat să le scriu. Deci iată cum, din punctul meu de vedere, TikTok-ul este un instrument de manipulare, e old school rusesc, old school comunist, care și-a adaptat mesajul și tehnica de comunicare în digital.

Și uitați efectul, vin cu niște mesaje simple. Eu nu vreau să te conving că Georgescu e nu știu cum, eu vreau să îți arăt realitatea istorică din România și să îți arăt de ce drumul pro-european al României trebuie continuat. Eu asta trebuie să demonstrez și nu să te conving prin vorbe. Când vine vorba de cultură eu prefer viul grai. Cultura înseamnă emoție. De noi depinde cum îi aducem pe oameni. (…) Eu nu vreau ca oamenii să fie consumatori de cultură doar pe TikTok, eu vreau să îi atrag, să îi aduc într-o instituție de cultură, să mă duc în comunitate și să le prezint un program”, a adăugat Ciprian Ștefan.