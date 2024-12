Peste 2 ani de închisoare pentru elvețianul care a provocat un accident grav la intrarea în Sibiu

Soluția în condamnarea ‘Nepotului lui Drcula’

„Solutia pe scurt: HOTĂRĂŞTE: În baza art. 396 alin. 10 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul EBERHARD LOUIS la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. şi ped. de art. 335 alin. 1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 10 Cod procedură penală condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 2 Cod penal.

În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară pe o perioadă de 5 ani, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. c) şi lit. i) Cod penal, şi anume: • dreptul de a se afla pe teritoriul României, ce va fi executată după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după liberarea condiţionată, conform art. 68 alin. (1) lit. c şi alin. 2 Cod penal; • dreptul de a conduce autovehicule în sensul art. 6 pct. 6 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (prin autovehicul se înţelege orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obi?nuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Vehiculele care se deplasează pe ?ine, denumite tramvaie, precum și tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule), ce va fi executată după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate, conform art. 68 alin. (1) lit. c Cod penal. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie, care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei privative de libertate, dreptul prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. i) C.pen., şi anume: • dreptul de a conduce autovehicule în sensul art. 6 pct. 6 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. În baza art. 396 alin. 10 Cod procedură penală condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, prev. de art. 338 alin. 1 Cod penal.

În baza art. 38 alin. 1 şi 2 și art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în sensul că la pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare, adaugă sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse aplicate pentru infracțiuni concurente, respectiv de 1 an (1 an şi 6 luni + 1 an şi 6 luni= 3 ani/36 luni), urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare, în regim de detenţie. În baza art. 45 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă complementară pe lângă pedeapsa rezultantă, pe o perioadă de 5 ani, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. c) şi lit. i) Cod penal, şi anume: • dreptul de a se afla pe teritoriul României, ce va fi executată după executarea pedepsei închisorii, după grțierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după liberarea condiţionată, conform art. 68 alin. (1) lit. c şi alin. 2 Cod penal; • dreptul de a conduce autovehicule în sensul art. 6 pct. 6 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (prin autovehicul se înţelege orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obițnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie, precum și tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule), ce va fi executată după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate, conform art. 68 alin. (1) lit. c Cod penal.”