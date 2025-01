Ianis Stoica dezvăluie în premieră cum a ajuns la Sibiu. Briliantul lui FC Hermannstadt spune și ce nu-i place la Măldărășanu

Aflat în cantonament în Antalya cu FC Hermannstadt, Ianis Stoica (22 de ani) a oferit un amplu pentru Fanatik, în care a vorbit deschis despre anul petrecut la Sibiu.

După un la Sibiu, Ianis Stoica este fericit la echipa de pe malul Cibinului, unde joacă mai mult în bandă stângă. În Antalya, jucătorul este focusat asupra tratamentului la gleznă și vrea să fie apt la primul meci oficial, pe 17 ianuarie, cu FCSB.

”Consider că m-am maturizat foarte mult în acest an și am și realizări. Goluri, pase de gol. De când am venit aici sunt convocat și la U21. E un an bun. Sunt sus în topul marcatorilor U 21, dar eu mi-am schimbat poziția. Nu mai joc vârf, sunt în bandă unde sunt alte atribuții. Îmi place și în bandă, și în centru. Las antrenorul să decidă, mie îmi e indiferent” a spus Ianis la Fanatik.

Cum se cunoaște, jucătorul Sibiului este în vizorul unor echipe din străinătate și din țară, printre care și Dinamo, însă FC Hermannstadt cere 1,5 milioane de euro, o sumă greu de plătit pentru ”câini”.

”Eu n-am vorbit cu cei de la Dinamo, dar știu de interesul lor. S-a deschis perioada, știu că sunt ceva echipe interesate. Până nu vine oferta oficială la club sunt doar vorbe. E frumos la Dinamo, nu pot să vin aici să vă mint. E o treabă frumoasă acolo. Orice jucător își dorește să ajungă cât mai sus în carieră. Lucrurile astea nu depind de mine. Probabil vor trebui să plătească o sumă de transfer și asta nu depinde de mine. Îmi scriu o groază de suporteri că o să fiu ca Dănciulescu. Și foarte mulți dinamoviști îmi scriu. În aeroport erau câțiva suporteri și-mi ziceau ‘hai la noi, hai la noi!’. Dar v-am spus, eu sunt 100% aici și-mi place mult aici la echipă. Mă simt bine, mă simt un jucător important.”

”M-au promovat în prima ligă, îi respect”

Ianis Stoica a vorbit frumos de fosta sa echipă, FCSB, față de care nu are nimic de reproșat. Venirea lui Compagno l-a trecut atunci pe tușă, după care a fost împrumutat.

”Am un respect față de cei de acolo, pentru că m-au promovat în prima ligă. Probabil dacă n-ar fi fost ei, aș fi ieșit mai greu la rampă la Liga 1. Și în viitor dacă voi semna cu Dinamo nu sunt genul să înjur Steaua. A venit atunci Compagno, care a și bătut penalty-uri. A venit și la cererea antrenorului de atunci și nu mi s-au mai dat șanse de atunci. Dar am fost respectat, am fost plătit, m-am antrenat cu echipa, n-am ce să le reproșez. E clar că dacă voi juca împotriva Stelei, voi da 100%. Nu țin cont! Și anul acesta am dat 100%, dar erau câțiva în tribună care mă întrebau de ce nu m-am dat la o parte. Nu! Îmi fac treaba cât mai bine.

”Nu e timpul pierdut să ajung sus”

Stoica este convins că FCSB este Steaua, mai ales că tatăl său, Pompiliu are în casă un tablou cu echipa, atunci când era jucător. Atacantul a dezvăluit în premieră la Fanatik că Sibiul a plătit o sumă de transfer către FCSB.

”Eu așa îi zic. Talpan… e treaba lui dacă vrea să mă dea în judecată. Îmi asum acest lucru! Tata are o poză în casă de când juca și în tablou era echipa și domnul Gigi Becali. Deci, dacă Gigi e la echipa Steaua din Liga 1, cred că asta e Steaua. Nu mai sunt legat de FCSB, știu că FC Hermannstadt a plătit o sumă pe mine. Nu s-a făcut public acest lucru, dar trebuie spus că dacă în viitor o echipă ar dori să mă ia, trebuie să apeleze la FC Hermannstadt” a mai declarat atacantul sibienilor.

”Merg pe drumul meu, nu revin la FCSB”

Ianis nu se mai gândește să revină pe viitor la FCSB. ”Nu aș vrea să revin la FCSB! N-aș vrea, nu că nu respect clubul. Probabil dacă au renunțat la mine nu mai au nevoie de serviciile mele. Dar în fotbal, consider că trebuie să o iei pe drumul tău. Nu mai am niciun fel de regret că am plecat de la Steaua (n.r. FCSB). Normal că îi respect și vorbesc frumos pentru că ei m-au promovat la Liga 1. Dacă voi juca împotriva unei rivale a Stelei, niciodată nu o să înjur echipa care m-a promovat la Liga 1 și ei trebuie să înțeleagă acest lucru, că dacă ei nu erau, probabil eu nu eram la acest nivel. Cel mai frumos moment a fost calificarea în grupele Conference League. Cel mai neplăcut a fost când ne-a dat gol Voluntari și CFR a devenit campioană 99%”

Ținta prioritară pentru acest an este Europeanul de tineret. ”Mergem la Euro 21 să facem rezultate cât mai bune. Prima dată, eu fiind de la o echipă mai mică, obiectivul meu e să prind lotul. Nu am emoții că nu îl prind, dar nu vreau să mă relaxez. Apoi vreau să câștigăm toate meciurile. Normal că fiecare jucător are în gând să meargă mai sus. Sunt un pic realist. Deocamdată rămân la U21 să prind lotul, să am meciuri cât mai bune și de ce nu pe viitor.”

”La Măldărășanu îmi place că lucrăm posesia”

Ianis Stoica a discutat și despre antrenorii cu care a lucrat recent, Ovidiu Sabău (U Cluj), Marius Măldărășanu (Sibiu) și Daniel Pancu (naționala de tineret).

”Neluțu Sabău pregătea foarte bine meciurile. Îmi plăcea modul în care pregătea antrenamentele. Am învățat o mulțime de lucruri de la dânsul, să nu pierd mingea. Îmi plăcea că făcea ședințe, adică nu lăsa lucrurile să treacă de la sine. Consider că e meritat pe acea poziție, chiar dacă cu mine poate nu a fost atât de corect. Din punctul meu de vedere, în cantonament a renunțat… se schimbase un pic față de mine. La Măldărășanu îmi place că lucrăm foarte mult pe posesie, nu bubuim mingile. Îmi plac foarte mult antrenamentele. De alergat, nu se pune problema să alergăm fără minge. Când a fost seria aia rea era mereu pozitiv. Nu prea îmi place când mă scoate din teren. Ca o glumă așa, nu prea îmi place” a analizat vedeta lui FC Hermannstadt.

La Daniel Pancu, nu a fost bucuros că nu a fost chemat din prima la naționala U 21”. ”Îmi place foarte mult atitudinea. Cred că aici s-a făcut diferența. Chiar și în zilele de refacere te pune să faci alergare ușoară. Făceam alergare ușoară și mi-a plăcut că era foarte serios. Îmi place foarte mult că e atent la kilogramele pe care le ai, la pulsul pe care-l ai dimineața. Mi se par niște lucruri… Pune accent pe seriozitatea jucătorului. Nu mi-a plăcut, deși știu că nu avea cum, când s-a format acest lot U21 nu am fost la câteva acțiuni și nu prea mi-a plăcut. Dar până la urmă s-au obținut rezultate. Erau alți jucători de la alte echipe mai bune. Trebuia să zic ceva ce nu mi-a plăcut.”

”Măldă a rămas la fel”

Fiul lui Pompiliu Stoica a discutat și despre criza în care a fost FC Hermannstadt, cu șase eșecuri consecutive. ”Am rămas uniți noi jucătorii și Măldă a fost același om. De obicei când vin asemenea înfrângeri se mai schimbă antrenorii, dar el a rămas la fel. Ne spunea că o să vină și rândul nostru să câștigăm meciuri. Pierdeam unele meciuri în minutul 90 sau din penalty, cum s-a întâmplat cu Rapid, când a alunecat fundașul și am luat gol. Acum a venit rândul nostru și am reușit să câștigăm meciuri cu un pic de bulan.”

Ianis se gândește în continuare la play-off, dar este nevoie ca Sibiul să lege în continuare o serie pozitivă în Superliga.

”Mie chiar îmi convine că lumea nu prea ne ia în considerare pentru play-off. Presiunea e mai mult pe echipele alea, dar trebuie să fie atente și la noi că suntem o echipă imprevizibilă. Dacă vom obține un rezultat pozitiv, măcar un punct cu Steaua (n.r. FCSB), cred că dacă legăm apoi încă 2-3 rezultate bune, vom fi acolo. Cine va intra în play-off, va intra cu un punct sau maximum două față de celelalte echipe.