Murgia iubește Sibiul mai mult decât capitala Italiei. Italianul lui FC Hermannstadt: ”Avem o echipă bună”

Cel mai tatuat jucător din Superliga, italianul Alessandro Murgia este fericit la Sibiu și ia în calcul să continue și din vară, când îi expiră contractul.

Mijlocașul central Alessandro Murgia a vorbit în cantonamentul din Antalya cu reporterii de la GSP, pentru care a oferit un amplu interviu. Sandro consideră că anul trecut a fost unul bun pentru el și continuă să spere alături de FC Hermannstadt la play-off, deși șansele sunt reduse.

Please enable JavaScript play-sharp-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

”Anul 2024 fost un an bun pentru mine, am dat 3 goluri. Ca echipă, am avut o perioadă bună și una rea, dar am terminat pe o poziție bună. Dar campionatul este lung, mai avem multe partide, apoi va veni play-off-ul sau play-out-ul, vedem ce va fi. Eu mă simt bine, sunt fericit și pregătit pentru un început de an mai bun decât 2024. Pe plan personal, în acest an vreau să mă îmbunătățesc zi pe zi, în toate privinţele. Vreau să înscriu mai multe goluri, să dau mai multe assist-uri şi să ajut echipa. Legat de Sibiu, avem o șansă de a ajunge în play-off, nu va fi simplu pentru că e un campionat foarte dificil, dar există această posibilitate pentru că avem o echipă bună și o atmosferă bună. Acum trebuie să muncim mult în cantonament” a declarat italianul pentru GSP.

”La Sibiu, viața este foarte liniștită”

Murgia este atașat de viața cotidiană din Sibiu, unde are liniște necesară pentru a se concentra doar pe fotbal.

”Viața în Sibiu, este foarte liniştită, mie îmi place mult. Am venit din Roma, un oraș haotic. Îmi place la Sibiu pentru că am totul pentru a rămâne concentrat pe fotbal. Este foarte bine, mă înțeleg bine cu colegii, îmi place orașul, lumea de aici. Sunt fericit. Chiar am învăţat limba voastră, nu vorbesc foarte bine, dar înțeleg totul. Gătesc zilnic, ceva diferit în fiecare zi. Îmi place să caut reţete pe internet şi să încerc mâncăruri diferite. E un alt mod plăcut de a petrece timpul”.

Please enable JavaScript play-sharp-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

În acest sezon a jucat în 2-0 de meciuri de Superliga pentru sibieni, reușind 3 goluri. A absentat doar în meciul de la Craiova, fiind suspendat pentru cumul de galbene.

”În fotbal totul se schimbă repede”

Contractul italianului cu FC Hermannstadt expiră la vară, iar jucătorul nu știe încotro îl vor duce pașii. ”Am timp să mă hotărăsc, mai sunt 5 luni. Acum mă gândesc doar la Hermannstadt, să rămân aici. Totul este posibil. În fotbal, totul se schimbă foarte repede, dar vreau să închei sezonul aici în top, să cresc în fiecare zi şi voi vedea apoi ce se va întâmpla. Superliga este la un nivel foarte bun, cu intensitate ridicată. Orice este posibil, poţi câştiga cu prima clasată şi să pierzi cu echipa de pe ultimul loc. Eu urăsc să pierd şi aici este posibil să câştigi şi cu echipele mai mari. Nu este un fotbal bazat foarte mult pe tactică, aşa cum e în Italia, dar e multă intensitate. Trebuie să fii de fiecare dată 100% atât pe plan fizic, cât şi mental. Clasamentul e foarte strâns şi după 2-3 partide poţi fi sus sau jos.”

CITEȘTE ȘI: Jucătorul de la FC Hermannstadt care nu are conturi pe rețelele de socializare. “Cred că sunt nocive” (video)

Murgia este sub contract cu Spal până în 2026, fiind împrumutat la Sibiu până la finalul acestui sezon. Italienii susțin și ei o parte importantă din salariul jucătorului.

Alessandro Murgia a câștigat un singur trofeu în cariera sa, la Roma, Supercupa Italiei, în 2017. Mai mult, mijlocașul a marcat chiar golul victoriei în fața lui Juventus, 3-2.

”Sunt un om norocos”

Pentru jucător, un sacrificiu major este acela că trebuie să stea departe de copiii săi. Se consideră un om norocos, pentru că face ceea ce îi place.

”Ca tată ai o responsabilitate mare, sunt multe momente fericite, multe zâmbete. Ei sunt un suport imens pentru mine, unul mental, în special. Acum nu este simplu pentru că nu stau cu mine, dar sunt mereu în inima mea, în mintea mea și îmi oferă multă energie pentru viața mea. Sunt un om norocos, fac ceea ce îmi place, am mult confort. Am învăţat să fiu recunoscător pentru ceea ce am pentru că nu sunt mulţi oameni care să aibă ce am eu, poate au mai multe probleme. Şi vreau să le transmit asta şi copiilor mei. Această lecţie e importantă pentru mine. Apreciez fiecare zi şi muncesc pentru a-mi oferi mie şi familiei mele un confort tot mai bun”

Se monitorizează cu o brățară Whopp

Alessandro își monitorizează efortul cu ajutorul unei brățări Whoop, pe care a văzut-o la Cristiano Ronaldo și despre care a căutat detalii pe internet.

”Mă ajută, în special, cu somnul. Îmi spune când să merg la somn, când să mă trezesc, când e cel mai bun moment pentru recuperare. Recuperarea este foarte importantă pentru că lucrez mult, cu echipa, singur, am nevoie să mă recuperez bine. Mă ajută să îmi înțeleg corpul 100%. Câte calorii arzi, câte ore dormi, câte ore ai nevoie să te recuperezi şi poţi verifica pe telefon ce e mai bine pentru tine. Poţi vedea dacă ai nevoie de o baie cu gheaţă sau să mergi la saună, când e bine să lucrezi cu greutăţi. De două ori pe zi îmi bag picioarele în apă cu gheaţă. Prima oară după antrenament şi apoi înainte de cină. Am observat că acest obicei mă ajută să mă recuperez mai bine, observ acest lucru pe Whoop-ul meu. Şi imediat după meciuri, stau 20 minute în gheaţă” a povestit mijlocașul central.

”Să fiu mai calm”

Murgia își dorește să fie mult mai calm pe teren, în situațiile dificile, pentru a își ajuta echipa. În acest sens, el lucrează și cu un psiholog din Italia.

”Aici mai am de lucru, să nu mai îmi pierd capul, să fiu mai calm în situaţii dificile. Îmi pierd mintea, pentru că vreau să câștig mereu. Pe de o parte e ceva bun pentru că îmi dă energie, mă ambiționează. Dar, sunt situaţii când această energie nu mă ajută, nu mai văd lucrurile clar. Și asta nu este foarte, foarte bine. Mai ales în poziţia mea pe teren, la mijloc, trebuie să văd totul clar, să fiu echilibrat. Şi cred că dacă un mijlocaş ca mine îşi pierde mintea limpede, echipa are o problemă. Și vreau să îmbunătățesc asta” explică jucătorul lui FC Hermannstadt.

Cel mai tatuat jucător din Superliga

Italianul este cel mai tatuat jucător din Superliga și vrea să continue desenele de pe corp.

”Am foarte multe tatuaje, dar nu au o poveste anume, le văd ca pe nişte opere de artă. Am început când aveam 14 ani, iubesc tatuajele. Când văd o persoană tatuată, întâi văd tatuajul și apoi persoana, este o pasiune. Îmi place să merg peste tot unde sunt evenimente legate de tatuaje, am fost peste tot în lume, pentru a vedea artiştii. Nu știu câte tatuaje am, am 3-4 foarte mari, în total vreo 30. Îmi plac prea mult tatuajele şi voi continua cu siguranţă să îmi fac şi mai multe. Vreau să termin spatele şi apoi să termin şi piciorul stâng. Dar probabil piciorul o să-l termin după ce mă las de fotbal pentru că o săptămână nu am voie să mă ating de minge după ce mă tatuez. Tatuajul cu numele fetei mele este cel mai important. Am probleme de fiecare dată la aeroport, mă opresc de fiecare dată, dar după ce vorbesc cu mine e totul ok.”