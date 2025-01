Peste 200 de manifestanți la protestul din centrul Sibiului pentru reluarea turului 2 al alegerilor prezidențiale. Au adus un cosciug cu numele lui Iohannis pe el (video foto)

Peste 250 de sibieni s-au adunat, duminică, în Piața Mare la un protestat organizat din cauza anulării alegerilor prezidențiale.

UPDATE ora 17:15

Protestatarii se îndreaptă către magazinul Dumbrava, fluturând steagurile.

Protestatarii s-au oprit pe Pietonala Nicolae Bălcescu și au scandat „Justiție, nu corupție”, „Înapoi turul 2”.

Protestatarii au pornit în marș prin oraș. Vor urma traseul Piața Mare – strada Nicolae Bălcescu – magazin Dumbrava – Calea Dumbrăvii – Bulevardul Mihai Viteazu – retur în Piața Mare.

UPDATE ora 16:40

Cei aproape 300 de sibieni aflați în Piața Mare flutură steagurile și suflă în vuvuzele. Câțiva protestatari au adus cu ei mături pe care au lipit afișe cu fața lui Marcel Ciolacu.

UPDATE ora 16:35

Doru Apostol, organizatorul protestului, spune că așteaptă să se mai adune oameni și vor porni în marș pe străzi. În Piața Mare sunt, la această oră, undeva la 250 de persoane.

„Nesimțirea lui Iohannis ne scoate în stradă. În 6 decembrie trebuia să vină Moș Nicolae, nu Iohannis care să ne spună că el va rămâne pe veci la Cotroceni, că așa s-a hotărât. (…) Vrem turul doi înapoi, e foarte simplu. Nu înțeleg de ce nu sunt și USR-iștii aici. Doamna Lasconi termina pe locul 2. O să mai vină lumea, e frig”, a precizat Doru Apostol, organizatorul protestului de la Sibiu.

Sibienii au venit la protest și cu copiii lor minori. Doi băieți țin în mână o cruce pe care scrie „Democrația a murit”.

Oamenii strigă în cor „Jos, Iohannis”, „Jos, Guvernul”. În jur de 200 de persoane sunt acum în Piața Mare a Sibiului.

UPDATE ora 16:15

Câțiva dintre protestatari s-au prezentat în Piața Mare cu un sicriu pe brațe. Pe acesta scrie: „Decizia 32 a CCR și Iohannis au ucis democrația în România”.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Protestul intitulat „Turul 2 – Înapoi” a adunat în centrul Sibiului în jur de 50 de persoane. Acestea au venit la manifestație cu steaguri tricolore, dar și cu imagini cu Călin Georgescu.

Protestul a fost avizat pentru a se desfășura între orele 16:00 – 20:00. Oamenii au în plan să pornească în marș pe traseul Piața Mare – strada Nicolae Bălcescu – magazin Dumbrava – Calea Dumbrăvii – Bulevardul Mihai Viteazu – retur în Piața Mare.

Organizatorul a precizat că a decis să iasă în stradă din cauza anulării alegerilor prezidențiale. „Nu sunt implicate partide politice. La protest poate sa participe oricine. Nu vreau să aud nici de AUR, nici de POT, PNL. Nimic. Eu cred că ar fi cazul să intrăm într-o normalitate. Până când să anulăm alegerile? Domnul Iohannis nu mai are ce căuta la Cotroceni. Se joacă în afara cadrului constituțional. La protest nu vrem niciun fel de violență. Cine devine violent, pleacă acasă. Protestul va fi pașnic. Nu ne facem singuri dreptate”, a declarat în urmă cu câteva zile organizatorul protestului, Doru Apostol.