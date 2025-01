Talismanul norocos al lui Căbuz. Portarul lui FC Hermannstadt: ”Îmi poartă noroc” (video)

Portarul titular al echipei FC Hermannstadt, Cătălin Căbuz (28 ani) a oferit un amplu interviu video paginii de youtube ”Superliga România”, în care a vorbit deschis despre pasiunile sale, șansele sibienilor la play-off, dar și cum progresează de la meci la meci.

Cătălin Căbuz are 21 de jocuri în acest sezon pentru FC Hermannstadt, în care a încasat 29 de goluri. În 5 partide cu el în poartă, sibienii nu au încasat gol.

Portarul de la FC Hermannstadt a dezvăluit că băiețelul său îi oferă sprijinul moral înaintea meciurilor de pe ”Municipal”, când iese pe teren alături de el.

”Pasiunile mele sunt să stau cu familia, să îl duc pe cel mic la activități, să mă plimb. Cel mic intră mereu cu mine de mână când jucăm la Sibiu, îmi poartă noroc. El a tot vrut, l-am luat și de atunci a vrut la fiecare meci, mă ambiționează înainte de jocuri. A început să îi placă și lui fotbalul, vrea să fie tot portar, nu știu dacă o să îl las când crește mai mare, e un post dificil, toată lumea te judecă” a declarat Cătălin Căbuz.

Cel mai frumos moment din carieră a fost debutul la Liga 1, la FC Hermannstadt, eveniment petrecut la Tg. Mureș. ”Am și promovat cu echipa și am și debutat la Liga 1. Am jucat cu Sepsi la Tg. Mureș în prima etapă, atunci nu aveam stadionul. Nu mai țin minte ce a fost în meciul acela, dar știu că am fost foarte fericit. De când m-am dus la fotbal, m-am dus cu chestia asta, să fiu portar, niciodată nu m-am gândit să joc altceva, de mic am fost pasionat, nu știu de unde mi-a venit. Florin Niță este idolul meu, îmi place persoana care este, este sufletist, familist, chiar îl admir cum se pregătește și joacă la vârsta lui, e un model” a spus goalkeperul sibienilor.

”După meciuri sunt răgușit”

Căbuz crede că postul de portar este cel mai greu dintr-o echipă, pentru că fiecare eroare se vede pe tabelă.

”Ca portar se vede orice greșeală, orice ezitare, la noi totul e la limită, colegii își pun încrederea în tine, e o responsabilitate destul de mare, e cel mai greu post dintr-o echipă. Când am câte o intervenție bună, capăt încredere, știu că sunt foarte bine când scot mingi de genul. Le strig mereu colegilor lucruri elementare, care îi ajută și pe ei, dar și pe mine, de obieci după meciuri eu sunt răgușit. Din tribune aud tot felul de înjurături, acelea se aud cel mai bine, dar nu reacționez, nu le dau apă la moară, îi las în pace, ei știu cel mai bine de ce mă înjură.”

”Mă autoanalizez după meciuri”

Portarul sibienilor se autoanalizează după fiecare meci, iar un eșec îi aduce insomnii. ”Dacă greșesc, nu stau să mă gândesc foarte mult, oricum nu mai rezolvi nimic, timpul înapoi nu poți să îl mai dai, e important să înveți din erori și pe viitor să nu le mai repeți. Am avut un moment dificil când am venit la Sibiu de la CFR Cluj, am greșit cu Botoșani, am dat pasă la atacant și mi-a dat gol, dar am trecut mai repede peste. Sunt optimist, mental sunt mult mai bine, după meciuri mă autoanalizez, stau să mă gândesc ce am făcut bine, ce am făcut mai puțin bine, poate noaptea nu dorm deloc, mai ales dacă e joc în care pierzi, ești supărat, e greu de digerat” a spus Cătălin Căbuz pentru ”Superliga România”.

”Suntem destul de aproape de play-off”

Cătălin a devenit vara trecută jucătorul Sibiului până în vara anului 2027, după ce clubul l-a achiziționat de la CFR Cluj contra sumei modice de 50.000 euro. Originar din Avrig, portarul este fericit că apără acasă și speră ca echipa sa să ajungă în premieră în play-off.

”Pentru mine e un sentiment unic să joc acasă, chiar mă bucur că m-am întors acasă după atâta timp cât am fost tot plecat, îmi doream de ceva timp și mă bucur că sunt respectat, iubit, îmi doresc să avem rezultate foarte bune. Când am simțit că nu mai sunt dorit undeva, tot timpul am cerut să plec de acolo, pentru mine a fost important să joc, să am continuitate, dacă stai rezervă, e destul de greu să evoluezi, să ajungi mai sus. La Sibiu, Mister îmi dă încredere, are încredere în mine și încerc să dau totul la fiecare meci, fiecare antrenament. Suntem destul de aproape de play-off și ne dorim să fim acolo, și anul trecut am fost aproape, dar sper ca până la urmă să ajungem acolo. După perioada dificilă care a fost, avem unitate de grup, rezultatele ne-au unit și ne-au făcut mai puternici. Ne bucurăm că am trecut peste și am ieșit de la retrogradare de acolo, asta era cel mai greu, nu trebuie să renunți niciodată, oricât de jos ești.”

Cătălin Căbuz a mai evoluat în carieră la FC Sibiu, Academia Hagi, Voința Sibiu, Măgura Cisnădie, CSM Rm. Vâlcea, Chindia Târgoviște, Farul Constanța și CFR Cluj.