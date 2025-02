Averile senatorilor și deputaților de Sibiu. Unul conduce un Porsche, în timp ce altul n-are niciun leu în cont

Sibiul are 9 senatori și deputați în Parlamentul României trimiși de sibieni, în urma alegerilor de la finalul anului trecut, pentru a-i reprezenta. Aceștia și-au publicat recent declarațiile de avere, iar Ora de Sibiu le-a analizat pe fiecare în parte.

Trei senatori de Sibiu. Ce averi au

Cei trei senatori pe care i-au trimis sibienii în Parlament sunt Ruxandra Cibu Deaconu (USR), Nicolae Neagu (PNL) și Luminița Păucean Fernandes (AUR). În timp ce doi dintre ei au adunat sume diverse în conturi, altul nu are niciun leu la bancă.

Ruxandra Cibu Deaconu (USR) are monede de aur și acțiuni

Ruxandra Cibu Deaconu, care a fost consilier județean în ultimii patru ani, deține un teren în Sibiu, de 455 metri pătrați, și o casă în oraș de aproape 94 metri pătrați. De asemenea, soțul ei are un apartament de 56 metri pătrați, cumpărat în 2012. Senatoarea are trei mașini, Skoda din 2015, Peugeot din 2016 și Dacia din 2017. Cibu deține monede de aur și argint, în valoare de 18.000 euro, dobândite în anul 2010. În conturile bancare are 1.640 euro și 32.600 lei. Ea deține, în schimb, multe acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale, în valoare de aproximativ 93.000 lei și 35.000 euro. Totodată, a acordat un împrumut de 190.000 lei pentru USR în campania electorală. În ceea ce privește veniturile anuale, Cibu a avut un salariu de 153.947 lei ca manager de proiect la Oracle Global Services și o indemnizație de 21.190 lei la Consiliul Județean Sibiu. Soțul acesteia a avut un salariu anual de 37.893 lei și a scos dividende din firma la care este angajat de 102.879 lei. Cei doi copii au o alocație anuală de 3.072 lei fiecare.

Nicolae Neagu (PNL) conduce un Porsche

Senatorul Nicolae Neagu deține un teren intravilan, în Cisnădioara, în suprafață de 898 metri pătrați, achiziționat în anul 2022. De asemenea, el are o casă în Cisnădioara, de 269 metri pătrați, cumpărată în același an. Senatorul conduce un Porche fabricat în 2011. În contul bancar are suma de 400.000 lei. De asemenea, în timpul campaniei, a acordat un împrumut Partidului Național Liberal de 198.000 lei. Singurul venit al liberalului Neagu este indemnizația de senator în sumă de 141.636 lei pe an.

Luminița Păucean Fernandes (AUR) are conturile goale

Senatoarea de Sibiu Luminița Păucean Fernandes, care are domiciliul în Alba, deține în localitatea Feisa un teren intravilan, de 859 metri pătrați, achiziționat în 2021 cu soțul ei. În aceeași localitate deține și o casă. Păucean conduce un autoturism marca Dacia fabricat în 2016. Senatoarea nu are niciun leu în conturile bancare, dar nici credite la bănci. Anul trecut, ea a avut un venit de 9.250 euro, fiind manager la o companie cu sediul în Germania. Soțul ei, de asemenea, angajat la o companie nemțească, pe post de inginer, a încasat un venit anual de 44.400 euro.

Averile celor șase deputați de Sibiu

Adrian Echert (USR), Nicolae-Mirel Ion (SOS), Sebastian-Andrei Kroncsiș (POT), Fabian-Cristian Radu (AUR), Bogdan Trif (PSD) și Raluca Turcan (PNL) sunt cei șase deputați aleși în urma alegerilor parlamentare din decembrie. Unii au proprietăți, bijuterii, acțiuni la firme și sume frumoase în conturi, iar alții nu au strâns mari averi.

Adrian Echert (USR) și-a vândut mașina

Fostul consilier județean Adrian Echert, actualmente deputat, deține două terenuri în Sibiu și Șelimbăr. Cel din municipiu are o suprafață de 30 metri pătrați, pe când cel din Șelimbăr, de 470 metri pătrați. În anul 2010, și-a cumpărat un apartament în Sibiu de 71 metri pătrați, iar în anul 2020, și-a construit o casă de 176 metri pătrați în Șelimbăr. Anul trecut i-a intrat în buzunar suma de 31.500 lei ca urmare a vânzării unui autoturism. Echert are 5.500 de dolari în conturi și 224 de euro. De asemenea, a adunat suma de 72.500 lei. În campania electorală, a contribuit cu suma de 150.000 lei către USR. În ceea ce privește veniturile, deputatul a câștigat anul trecut un venit, din salariu la o firmă din Șura Mică, de 244.276 lei și a avut o indemnizație de consilier județean de 14.175 lei. Soția lui a adus în casă 53.802 lei, fiindcă angajată la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. Cei doi copii au avut o alocație de 3.059 lei fiecare.

Nicolae-Mirel Ion (SOS) are 4 terenuri, 3 case și două apartamente

Senatorul Nicolae-Mirel Ion deține 4 terenuri, două în Cisnădie, de 2.600 mp și 2.000 mp, și două în Sibiu, de 380 mp și 634 mp. De asemenea, are pe numele lui trei case, dintre care una primită moștenire. Două sunt situate în Sibiu, iar una la Cisnădie. În plus, deține două apartamente în Sibiu, unul moștenit, altul cumpărat. Senatorul din partea SOS conduce un Lexus Rx450H fabricat în 2023 și o Dacia Duster fabricată în 2015. În conturile bancare, avocatul sibian a adunat sume frumușele. El a strâns 47.500 euro și 20.000 lei. El are două datorii către două persoane fizice, de 9.000 și 8.000 euro, scadente în anul 2026. Anul trecut, Nicolae-Mirel Ion a avut un venit, de la cabinetul propriu de avocatură, de 164.172 lei. Soția lui, secretar la o instituție a cărei nume nu a fost menționat în declarație, a avut un salariu anual de 16.541 lei.

Sebastian-Andrei Kroncsiș (POT) nu are bani la bancă

Sebastian Kroncsiș de la Partidul Oamenilor Tineri nu deține terenuri, însă are un apartament de 45,80 mp în Mediaș, cumpărat în anul 2021. El conduce un autoturism marca Volkswagen din 2012. Deputatul nu are niciun ban în conturile bancare, dar nici credite. Anul trecut, el a câștigat 66.766 lei, fiind angajat în domeniul IT la o firmă din Brașov. Soția acestuia lucrează la aceeași companie, având un venit anual de 88.385 lei. Kroncsiș a avut venituri din investiții – titluri de stat la Ministerul de Finanțe – de 6.504 lei. Alocația copilului a fost de 3.504 lei anual.

Fabian-Cristian Radu (AUR) are conturile goale și datorii de peste 2 milioane lei

Deputatul de Sibiu, de loc din București, Fabian-Cristian Radu, nu deține terenuri și locuințe. Anul trecut, el și-a vândut mașina care valora 5.700 euro și și-a cumpărat alta, o Toyota din 2017. Acesta are două datorii – credite luate de la două persoane fizice, scadente în acest an, de 2,3 milioane lei și 150.000 lei. În ceea ce privește veniturile Fabian Radu a câștigat anul trecut suma de 12.576 lei fiind directorul unei societăți comerciale din Ilfov. A mai încasat și 8.540 lei fiind psiholog la o societate comercială. Anterior, el a fost consilier în Senatul României, având un salariu anual de 38.969 lei. Soția nu are venituri, dar a avut o pensie de urmaș de 11.529 lei/an. Ea a mai încasat și 66.510 lei reprezentând indemnizația de creștere copil.

Bogdan Trif (PSD), declarație de avere modestă

Deputatul Bogdan Trif nu deține terenuri în Sibiu, ci are doar un apartament, de 83 mp, cumpărat în anul 2000. El conduce un autoturism Hyundai i30 din 2016 și un Volvo S90 din 2017. Conturile bancare sunt goale. Anul trecut a acordat un împrumut de 198.000 lei către PSD Sibiu în campania electorală. Trif are și o datorie de 125.000 lei către o persoană fizică, pe care trebuie să o achite în 2025. Bogdan Trif a avut, anul trecut, o indemnizație de deputat de 134.178 lei, iar soția lui a avut un salariu de 107.840 lei/an, fiind angajată la Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu.

Raluca Turcan (PNL), pasionată de bijuterii

Raluca Turcan deține două terenuri, unul agricol de 3.000 mp în Limanu, Constanța, cumpărat în anul 2006, și unul de 1.000 mp, cumpărat în același an, în Gruiu, Ilfov. Ea are un apartament în Sibiu, de 107 mp, cumpărat în 2017, și unul în Sinaia, de 70 mp, cumpărat în 2023. Deputata este pasionată de bijuterii, având o colecție ce valorează 27.700 de euro. În conturile bancare, Turcan a acumulat aproximativ 77.500 lei și aproape 40.000 euro. De asemenea, mai are aproximativ 224.000 lei în fonduri de investiții. Soțul deputatei are și el în conturi suma de aproximativ 260.000 euro, dar și sume frumoase în fonduri de investiții. Turcan are acțiuni sau părți sociale în firma soțului, dar și titluri de stat Fidelis de 200.000 lei. Ea a acordat, în campania electorală, suma de 200.000 lei către PNL. Deputata are și două credite, ambele scadente anul acesta, de 30.322 lei și 50.000 lei. În ceea ce privește veniturile, Raluca Turcan a avut o indemnizație anuală de 2.700 lei de la Camera Deputaților și o indemnizație de 158.345 lei de la Ministerul Culturii. Soțul ei a câștigat anul trecut 53.453 lei de la Universitatea din București și un salariu de 71.200 lei de la firma proprie. El a mai scos 477.000 lei din dividende. Fiul soților Turcan are o alocație anuală de 3.504 lei.