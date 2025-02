Cibu cere noi consultări pe seama noului PUG al Sibiului. „Sunt multe restricții care blochează dezvoltarea” (video)

Ruxandra Cibu Deaconu, senator în Parlamentul României și fost candidat la Primăria Sibiu, consideră că proiectul noului PUG al Sibiului are multe lacune și restricții care blochează dezvoltarea orașului. Ea a cerut noi consultări cu specialiștii în domeniu.

În cursul anului trecut, în vederea realizării noului Plan Urbanistic General (PUG) al Sibiului, au fost realizate trei sesiuni de dezbateri pulice, la care au participat specialiști în domeniu, reprezentanți din industrie, retail și imobiliare, cât și cetățeni și ONG-uri. Nemulțumirile oamenilor au fost cuprinse și într-un raport realizat de elaboratorii PUG-ului ca urmare a unui chestionar completat de peste 1.000 de sibieni.

Citește și: Ce îi nemulțumește pe sibieni. Parcări și spații verzi insuficiente, mașini prea multe și prețuri mari

Ruxandra Cibu Deaconu, senator din partea USR, spune că proiectul PUG-ului are mai multe puncte slabe ce trebuie rezolvate pentru a nu bloca dezvoltarea orașului.

„Putem spune că trăim un paradox. Proiectul PUG-ului Sibiului devine din ce în mai slab pe măsură ce se apropie de final, când de fapt ar trebui să devină din ce în ce mai bun. Observăm asta din reacția publicului, a specialiștilor, a investitorilor. Am căzut din lac în puț cu noul PUG, pentru că eram deja copleșiti de problemele vechiului PUG și acum, în loc să le rezolvăm, vedem că apar unele noi, unele din păcate și mai mari.

Oamenii trebuie să înțeleagă că un PUG nu este un moft și un document pe o hârtie. Este un fel de constituie urbanistică a unui oraș, dacă vreți. Este extrem de important să fie foarte bine făcut și să servească intereselor cetățenilor și nu pe cele ale unui restrâns. Este și mai grav dacă nu servește nimănui și doar încurcă sau blochează dezvoltarea orașului.

Am discutat cu arhitecți, cu urbaniști, pe marginea acestui proiect vital pentru Sibiu, am fost și la consultări, am ascultat cu atenție explicațiile celor care se ocupă de el, am citit cu atenție documentele făcute publice pe tema PUG-ului. Concluzia pe care o pot trage în acest moment este că ne aflăm într-un mic haos și vinovații nu sunt în niciun caz cetățenii Sibiului.

Eu am văzut o listă lungă de probleme. Dar dacă mă opresc doar la sesizările cetățenilor, care se lovesc zi de zi de problemele de urbanism, pot să spun că avem o mare necunoscută legat de zona verde a Sibiului, care nu a fost, nu este și văd că nu va fi o prioritate cu adevărat în noul PUG. Modul în care sunt făcute propunerile pentru zonele verzi nu arată o viziune coerentă din partea autorităților, în sensul în care acest aspect ar fi vital pentru dezvoltarea Sibiului. Apoi modul în care au fost abordate extinderile de intravilan, soluțiile propuse pentru unele din cartiere, toate cred că reprezintă probleme nerezolvate sau, mai rău, probleme create fără un motiv aparent.

Ar trebui organizată o nouă consultare publică prin care elaboratorii PUG-ului să ne arate cum integrat observațiile arhitecților și cetățenilor. Nu s-a mai făcut o astfel de consultare, și înțeleg că nici după observațiile care vor fi primite de la instituțiile avizatoare nu se va mai face o astfel de consultare. Tare mi-e teamă că Sibiul va primi un PUG care să ne amintească cu tristețe sau cu groază de cartierul Arhitecților din Cisnădie. Știm cu toții cât de grave sunt problemele de acolo, cum se chinuie oamenii din cauza arhitecților care au stat la originea dezastrului din acest cartier și care, unii dintre ei, se ocupă acum de PUG-ul Sibiului.

(…) Cred că sunt foarte multe restricții, care blochează dezvoltarea. Sunt reglementări inutile care complică și mai mult situația și creează confuzie, iar concluziile trase vorbesc mai departe despre o continuare a investițiilor în afara Sibiului, în localitățile din jurul Sibiului, pentru că în Sibiu nu prea vor fi permise nici cu noul PUG”, a arătat aceasta.

Reglementări clare pentru Păltiniș

Cibu consideră că este nevoie ca PUG-ul să cuprindă reglementări clare cu privire la stațiunea Păltiniș, care are nevoie să se dezvolte.

„Știm cu toții că Păltiniș este practic împărțit între 3 UAT-uri și este o zonă specială pentru că este înconjurată de păduri. Avem intravilan care se întrepătrunde cu pădurea și unde trebuie să ținem cont de codul silvic. Este dificil să legiferăm și să permitem dezvoltarea într-o astfel de zonă. Și asta trebuia rezolvat de acest PUG. Din ce am văzut eu, nu rezolvăm această problemă, o lăsăm tot așa, în termeni foarte vagi, și din păcate asta înseamnă un singur lucru, că blocăm investițiile și dezvoltarea acestei zone turistice vitale pentru Sibiu”, a precizat Ruxandra Cibu Deaconu.

Cibu cere noi dezbateri

Ruxandra Cibu Deaconu cere noi consultări cu arhitecți și specialiști în domeniu pe seama noului PUG al Sibiului.

„Cred că lucrurile sunt deja într-o fază destul de avansată, dar mai putem opri un dezastru care ne va afecta tuturor viețile. Cred că o nouă dezbatere publică, împreună cu arhitecții din OAR, cu alți urbaniști, ar putea să conducă la soluții care să repare o parte din erorile și problemele constatate, înainte ca asta să fie prea târziu. Este nevoie ca aceste sugestii să fie implementate, să nu fie ignorate, iar Primăria Sibiu trebuie să fie atentă, preocupată de calitatea viitorului PUG, pentru că va fi prima care se va lovi de toate problemele pe care le îngroapă acest plan urbanistic.