Continental are un nou șef în România. Dr. Liviu Bălan va avea biroul la Sibiu, unde și-a început cariera

Compania Continental îl numește pe dr. Liviu Bălan, actualmente Head of Electronic Suspension Systems Product Center (ESS) din cadrul ariei de afaceri Safety and Motion, în rolul de Head of Country (n.r. director general) pentru sectorul de activitate automotive din România. Începând cu 1 martie 2025, acesta va conduce sectorul de activitate automotive al Continental în România adițional rolului său curent. Organizația automotive a concernului din țară cuprinde sediile companiei din Iași (locație condusă de Daniel Groza), Sibiu (locație condusă de Sonok Rivetto), Timișoara (locație condusă de Simona Belea) și sediile companiei Elektrobit – parte din grupul Continental (condusă de Christian Drothler în Brașov și Timișoara).

„Consider că în contextul actual de transformare a industriei automotive și, în particular, a sectorului automotive al Continental, care este prevăzut să treacă printr-un spin-off (n.r. reorganizare) anul acesta, e mai important ca niciodată să dăm dovadă de inițiativă, agilitate, spirit antreprenorial și robustețe. Sunt încrezător că împreună cu pasiunea și competențele colegilor noștri din România avem cele mai bune premise pentru a reuși”, declară Liviu Bălan.

Liviu Bălan și-a început cariera la Continental Sibiu

Absolvent al Universității „Gheorghe Asachi” din Iași, Liviu Bălan s-a alăturat companiei Continental în anul 2005, la sediul din Sibiu, unde a condus departamentul de Safety and Motion, și, ulterior, întregul centru de cercetare-dezvoltare al locației sibiene. Delegat în Hanovra începând cu ianuarie 2020, Liviu Bălan a preluat responsabilitatea la nivel global a activității de cercetare și dezvoltare a segmentului ESS, iar din 2023 conduce activitatea globală a acestuia. Începând din 2025, el își desfășoară activitatea din Sibiu, întărind încă o dată importanța strategică a României pentru grupul Continental, importanță pe care își dorește să o demonstreze, crească și promoveze sustenabil prin preluarea rolului de Head of Country al sectorului Automotive în România.

Ce face Continental

Continental dezvoltă tehnologii și servicii de pionierat pentru mobilitatea durabilă și conectată a persoanelor și a bunurilor acestora. Fondată în 1871, compania tehnologică oferă soluții sigure, eficiente, inteligente și accesibile pentru vehicule, mașini, trafic și transport. În 2023, Continental a generat vânzări de 41,4 miliarde de euro și are în prezent aproximativ 200.000 de angajați în 56 de țări și piețe.

Investiții în România

În perioada 1999 – 2023, Continental a investit peste 2,3 miliarde de euro în operațiunile sale din România. Toate trei sectoarele de grup ale corporației sunt reprezentate în România. Compania are cinci unități de producție și patru centre de cercetare-dezvoltare în orașele Timișoara, Sibiu, Carei și Iași. Continental are un centru distributie anvelope Bucuresti. Compania a angajat peste 20.300 de colegi până la sfârșitul anului 2023, din care mai mult de o treime sunt ingineri.