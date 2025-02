Șoferi ”meseriași” la Sibiu. Unul depășește prin dreapta în Ștrand, altul lovește o mașină și fuge (video)

Două incidente rutiere mai puțin obișnuite au fost surprinse în ultimele 24 de ore pe străzile Sibiului și au stârnit reacții în mediul online.

Primul eveniment a avut loc ieri, 16 februarie, pe strada Maramureșului, unde un șofer a fost filmat în timp ce efectua o depășire periculoasă într-o zonă intens circulată. Acesta a accelerat peste limita legală în localitate și a depășit prin dreapta un alt autoturism, în apropierea unei intersecții, trecând foarte aproape de mai multe mașini parcate.

sursa video: Facebook/ Info Trafic Sibiu

Totul s-a petrecut într-o zonă aglomerată, unde o astfel de manevră putea duce cu ușurință la un accident grav. Imaginile surprinse au fost postate pe rețelele sociale și au atras rapid atenția internauților, care au condamnat gestul șoferului imprudent.

A lovit o mașină și a fugit de la locul accidentului

Al doilea incident a avut loc luni, 17 februarie, când un alt conducător auto a fost surprins lovind un autoturism, după care a părăsit locul accidentului. Martorii au filmat momentul și au postat clipul online, alături de mesajul: „Ți-a lovit mașina și a plecat, s-a întors după 2-3 minute, s-a uitat la ea, i-a făcut cineva semn să oprească, dar domnul și-a continuat drumul”.

sursa video: Facebook/ Info Trafic Sibiu

Ambele evenimente au stârnit dezbateri în mediul online, unde utilizatorii cer măsuri mai stricte pentru sancționarea comportamentului iresponsabil la volan.