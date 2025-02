Actrița româncă rănită în incendiul din Chicago, are nevoie de ajutor. Foștii colegi de la Sibiu, apel public pentru susținerea Siminei

Simina Contraș, fostă actriță la teatrul din Sibiu, trece printr-o dramă cumplită. După incendiul devastator care i-a distrus apartamentul și în urma căruia și-a pierdut fiul de 6 ani, Simina se află în stare critică la spital. Grav rănită, dar în viață, ea se pregătește pentru o serie de intervenții chirurgicale dificile.

Citeşte şi- Dramă în America pentru o fostă actriță de la teatrul din Sibiu. Un incendiu i-a ucis fiul, iar Simina este grav rănită

Un val impresionant de solidaritate și sprijin din partea comunității

În urma incendiului, prietenii, familia și întreaga comunitate românească din Chicago s-au mobilizat rapid pentru a o sprijini pe Simina. Până acum, 1550 de persoane au donat în cadrul campaniei de strângere de fonduri, adunând o sumă impresionantă de 105,107 USD, care arată cât de mult înseamnă Simina pentru cei din jurul său. Aliona Loghin, o prietenă apropiată, a oferit detalii despre starea actriței: ,,Astăzi, eu, soțul meu, sora mea și părintele Daniel am vizitat-o pe Simina. Am găsit-o într-o stare mai bună decât ieri. Deși încă se află în durere și vederea îi este afectată, ne-a recunoscut vocile. Am săvârșit o rugăciune pentru vindecarea ei și pentru sufletul micuțului Milan.”

Sibiu, oraşul în care Simina Contraș și-a conturat cariera artistică, s-a mobilizat impresionant pentru a o sprijini. Actori renumiți, printre care Marian Râlea, Ofelia Popii și Alexandra Bucălae, s-au alăturat cauzei și au exprimat sprijinul lor față de colega lor, care şi-a marcat cariera artistică la Teatrul Național din Sibiu. Solidaritatea acestora este un alt semn al impactului pe care Simina l-a avut asupra comunității teatrale din Sibiu.

Renuita actriţa Ofelia Popii, a lăsat un mesaj emoţionant pe pagina sa de Facebook: ,, Simina, durerea ta este ceva ce mintea mea nu poate cuprinde! Cum să treci, tu, un omuleț, o femeie, prin asemenea durere la moartea soțului, să găsești puterea să mergi mai departe pentru copiii tăi (sunt convinsă de asta) și un an mai târziu să pierzi unul din copii în flăcări iar tu să fii la terapie intensivă arsă pe dinafară și pe dinăuntru.

Zbor lin lângă tăticul tău, micuțule Milan, mă rog ca mama ta să se facă bine, pentru frățiorul tău mai mic. Deși mă întreb pe unde e Dumnezeu, ce face el de se întâmplă astea?”

Operațiile complicate ce urmează pentru Simina

Simina urmează să fie supusă unei serii de operații dificile, inclusiv o grefă la mâini, iar medicii sunt optimiști în privința unui progres semnificativ în procesul de recuperare. Totuși, actrița se află într-o perioadă critică, iar familia sa cere tuturor celor care vor să o ajute să continue să o susțină prin rugăciuni și donații.

Roxana Contraș, sora geamănă a actriței, care se află acum într-o cursă contra cronometru pentru a obține viza necesară pentru a ajunge în SUA și a fi alături de Simina, a declarat: „Simina va fi bine, fizic cel puțin. Nu curând, dar va fi bine. Eu știu și simt, cu simțul fraților gemeni, că ea are nevoie de mine, iar Dario la fel. Chiar și Milan, într-o altă manieră, are nevoie de mine.” Roxana a adăugat că speră să ajungă în Statele Unite cât mai curând, iar în acest moment se află în procesul de obținere a vizei.

Recunoștință și speranță din partea familiei

Simina nu a avut cuvinte pentru a-și exprima recunoștința față de cei care au donat, au trimis mesaje de încurajare și au continuat să o susțină. Roxana a subliniat: „Vreau să mulțumesc fiecărui om care ne sprijină. Nu știu când va putea Simina să o facă, dar cred că nimeni nu așteaptă asta. Veștile bune vor fi cea mai mare mulțumire pentru oricare dintre noi.”

În această perioadă greu încercată, familia și prietenii se străduiesc să ofere tot sprijinul posibil. Roxana, sora geamănă a spus: ,,America i-a luat tot. Și pielea de pe ea… la propriu…” și a subliniat că, în ciuda suferințelor, Simina nu este singură. Solidaritatea celor din jur și sprijinul primit din partea comunității sunt dovada că actrița nu va trebui să lupte singură pentru a-și reveni.

În continuare, campania pentru ajutor și rugăciuni pentru Simina

Familia și prietenii cer tuturor celor care vor să ajute să continue să distribuie campania de strângere de fonduri și să o susțină pe Simina prin gânduri bune și rugăciuni. Drumul recuperării va fi lung și greu, dar cu ajutorul comunității, Simina va avea o șansă mai mare de a depăși această perioadă extrem de dificilă din viața sa.